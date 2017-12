Bester Weihnachtsmarkt gesucht Die SZ hat zwei weitere Weihnachtsmärkte im Süden des Landkreises Görlitz bewertet.

Ohne Herrnhuter Sterne kommt in diesen Wochen kein Weihnachtsmarkt in der Region aus. Doch welcher ist der beste Weihnachtsmarkt? © Wolfgang Wittchen

Löbau-Zittau. In Ebersbach und Leutersdorf haben in dieser Woche noch einmal zwei Weihnachtsmärkte im Süden des Landkreises Görlitz zu einem Besuch eingeladen. Der Markt in Ebersbach läuft sogar noch bis zum Sonnabend. Damit nehmen diese zwei Märkte noch an unseren diesjährigen Wettbewerb teil: Die SZ sucht den besten Weihnachtsmarkt – und vergibt Noten, um die Märkte vergleichen zu können. SZ-Mitarbeiter besuchen im Advent die Weihnachtsmärkte, und am Sonnabend wird der – aus unserer Sicht – beste Markt gekürt.

So schneiden die Märkte vom 18. bis 24. Dezember ab



