Bester Techniker kommt aus Freital Eine Abschlussarbeit vom Berufsschulzentrum überzeugt die Jury. Dabei geht es ums Herz.

Ein Absolvent des BSZ Freital gehört zu den besten Technikern in Sachsen. © Thomas Schlorke

Martin Zeuner vom Freitaler Berufsschulzentrum gehört zu den besten Technikern in Sachsen. Seine Abschlussarbeit für die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker wurde vor Kurzem in einem Wettbewerb ausgezeichnet. In seiner Arbeit befasste sich Zeuner mit der Entwicklung und Fertigung einer Prüfbox zum Test der elektrischen Grundfunktion eines externen Herzschrittmachers. An der am Dresdner Universitätsklinikum verfassten Facharbeit lobte die Jury besonders die technisch kreative Umsetzung der Aufgabenstellung, insbesondere in der Fertigung der Prüfbox. Mit dieser seien nun Prüfungen vor Ort möglich, was zu einer deutlichen Einsparung zeitlicher Ressourcen und somit zu einer Kosteneinsparung führe.

Am Wettbewerb teilgenommen hatten Schulen aus Chemnitz, Döbeln, Freital, Freiberg, Glauchau, Leipzig, Plauen und Zwickau. Von diesen wurden in den vier Kategorien Maschinen-, Bau- und Elektrotechnik sowie in einer freien Kategorie zahlreiche Facharbeiten vorgelegt. Über die Preisträger entschied Mitte Juni eine Fachjury, die sich jeweils aus den Fachbereichs- oder Projektleitern der teilnehmenden Schulen und den Projektförderern – unter anderem die Wirtschaftsförderung Erzgebirge – zusammensetzte. Am 23. Juni wurden Sachsens beste Techniker mit dem Technikerpreis ausgezeichnet.

Zur achten Verleihung des renommierten Technikerpreises konnten bis zu 120 hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßt werden. Gastgeber der Preisverleihung war die Firma Porsche Werkzeugbau in Schwarzenberg. Während einer feierlichen Veranstaltung, an der unter anderem der Zweite Vizepräsident des Sächsischen Landtags, Horst Wehner, der Geschäftsführer der Porsche Werkzeugbau, Carlo Modesto und der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, ein Grußwort sprachen, wurden die insgesamt vier Preisträger des Jahres 2017 ausgezeichnet.

Den Technikerpreis gibt es seit dem Jahr 2009. Schirmherr der Veranstaltung ist der Präsident des Sächsischen Landtages, Matthias Rößler.

