Bester Laborant aus Rossendorf Drei der 219 bundesbesten Lehrlinge 2016 kommen aus dem IHK-Kammerbezirk Dresden.

Dresden. Der Titel des bundesbesten Auszubildenden für den Beruf des Physiklaboranten geht an Kevin Bauch vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR): Er wurde in dieser Woche vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin für seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Der Kaufmännische Direktor des HZDR, Prof. Peter Joehnk, ist nicht nur stolz auf seinen Auszubildenden, er sieht die Auszeichnung auch als Bestätigung für die hohe Qualität der Berufsausbildung am Forschungszentrum. Die Rossendorfer haben in den vergangenen Jahren immer wieder Preise für ihre qualifizierte Berufsausbildung gewonnen.

Kevin Bauch hat sich nach seinem Realschulabschluss für die Ausbildung zum Physiklaboranten entschieden, weil die Naturwissenschaften in der Schule zu seinen Lieblingsfächern gehörten. Der 20-Jährige arbeitet inzwischen am Institut für Fluiddynamik, in der Abteilung für Magnetohydrodynamik. Im August 2017 will er eine berufsbegleitende Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker für Elektrotechnik beginnen. Beste Lehrlinge waren auch Christoph Rehn und Katja Kosel, die ihre Ausbildung bei der Enso Energie Sachsen Ost AG und bei der Firma Franz Schäfer Etiketten GmbH absolvierten. (kle)

