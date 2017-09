Bester Kartoffelsalat gesucht In Obercunnersdorf ist Abernfest. Dazu gehört auch ein ungewöhnlicher Wettbewerb.

Kartoffelsalat und Wiener-Würstchen. © SZ/Jürgen Lösel

Obercunnersdorf. Hobbyköche können am Wochenende in Obercunnersdorf ihr Können unter Beweis stellen. Dann steht das Abernfest in der Kottmargemeinde an. Dazu gehört natürlich auch Kartoffelsalat, so die Veranstalter. Das nehmen sie wieder zum Anlass, um zum Wettbewerb um den besten Kartoffelsalat aufzurufen. Jeder kann teilnehmen, es bedarf keiner Anmeldung. Wer mitmachen will, kann eine Kostprobe seines Salats am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 11 Uhr im Haus des Gastes an der Hauptstraße 65 in Obercunnersdorf abgeben. Eine Jury wird die Kartoffelsalate verkosten und die drei besten prämieren. Die Prämierung steht 15.45 Uhr im Festzelt auf dem Programm. Außerdem gibt es beim Abernfest am Freitag und Sonnabend vieles rund um die Kartoffel, auch Abernschnoaps und Abernbier. Start ist Freitag 19.30 Uhr, weiter geht es Sonnabend ab 10 Uhr. (SZ)

Infos zum Kartoffelsalat-Wettbewerb: Touristinformation, 035875 60954

