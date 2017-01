Bester Geo-Schüler in Sachsen Tony Wagner ist Sieger der Sachsenmeisterschaft in Geografie. Der Zehntklässler mit der Liebe für Landkarten kommt aus Görlitz.

Geografie ist Tonys Lieblingsfach. Sein großes Interesse, sein gutes Gedächtnis und die Unterstützung seiner Schule haben ihm geholfen, die Olympiade zu gewinnen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Tony Wagner liebt Landkarten. „Das war schon immer so“, sagt der 15-Jährige. Als er fünf Jahre alt war, erzählte ihm seine Mutter von ihren Besuchen in den Alpen, zeigte ihm Fotos davon und auch, wo er das Gebirge auf der Landkarte finden könne. Das interessierte ihn so, dass er immer mehr Orte und Länder auf Karten erforschte. Der große Weltatlas wurde sein Lieblingsbuch. „Und wenn ich in den Nachrichten höre, was auf der Welt passiert, will ich wissen, wo genau.“

Sein großes Interesse für die Städte, Länder und Kontinente der Erde brachte Tony Wagner an der Görlitzer Scultetus-Oberschule immer schon gute Noten in Geografie ein. Jetzt hat er bei der Geografie-Sachsen-Meisterschaft, an der insgesamt fast 19 000 Schüler der zehnten und siebten Klassen teilnahmen, als bester Zehntklässler abgeschnitten.

„Ich habe gar nicht damit gerechnet“, sagt Tony Wagner. Auf einen neunten oder achten Platz hatte er gehofft. Schon im vergangenen Jahr war ein Schüler der Scultetus-Oberschule bis zum finalen Ausscheid nach Dresden gelangt. Er hatte den zehnten Platz belegt. „Das wollte ich auch gern schaffen“, sagt Tony Wagner. Als dann die Namen der unteren Plätze aufgerufen wurden und er nicht dabei war, begann er sich zu freuen. Als auch die Namen des dritten und des zweiten Platzes andere waren, wusste er von seinem Glück. Und nicht nur er. Detlef Lieder, sein Geografielehrer, fieberte in Dresden mit. „Wir freuen uns alle sehr für Tony und sind auch stolz auf ihn“, sagt er. „Als Lehrer erlebt man es nicht oft, dass ein Schüler Sachsenbester wird. Das macht schon glücklich.“

Vorbereitet hatte sich Tony auf diese Prüfung in vier Runden überhaupt nicht. „Ich merke mir sehr viel von dem, was mich interessiert“, sagt er, „auch Stoff aus früheren Schuljahren.“ So konnte er etwa die Frage nach Ländern, deren Hauptstädte nicht die größten des Landes sind, gut beantworten. Nigeria, Vietnam und Brasilien gehören dazu, Russland nicht. Neben allgemeinem wurde viel Kartenwissen abgefragt. Das hatte Tony, weil er nach wie vor gern auf Landkarten forscht. Inzwischen hat das Internet den Weltatlas ersetzt.

Gern würde Tony Wagner die Orte einmal besuchen, über die er oft mehr weiß als jemand, der dort im Urlaub war. „Aber das ist eine Geldfrage.“ In London aber war er schon. Der weite Blick übers Land aus dem großen Londoner Riesenrad, die Lichter der Großstadt: Das alles sei so schön gewesen, dass er in seinem Leben gern noch mehr solcher Erlebnisse hätte.

