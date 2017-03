Bestens vorbereitet Wer rechtzeitig an das nächste Fest denkt, hat mehr davon.

Wie die sechsjährige Emma konnten die Gäste des Saupsdorfer Gemeindezentrums Schmiede Eier bemalen oder andere dekorative Dinge für Ostern basteln. © Steffen Unger

Wer rechtzeitig an das nächste Fest denkt, hat mehr davon. Am Sonnabend fielen die Vorbereitungen den Gästen des Saupsdorfer Gemeindezentrums Schmiede besonders leicht. Wie die sechsjährige Emma konnten sie Eier bemalen oder andere dekorative Dinge für Ostern basteln. Ostermontag ist schon in drei Wochen.

zur Startseite