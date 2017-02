Bestechungsskandal erschüttert ganz Lateinamerika Der brasilianische Baukonzern Odebrecht soll Politiker geschmiert haben. Ein „dicker Fisch“ ist auf der Flucht.

Die Firmenzentrale des Baukonzerns Odebrecht in Sao Paulo, Brasilien. © dpa

Alejandro Toledo gilt als der „dicke Fisch“ in einem Korruptionsskandal, der epische Ausmaße annimmt. Aber dieser Fisch ist nun entwischt. Der Ex-Präsident Perus, der vom Schuhputzer zum ersten Mann im Staate aufgestiegen war, soll bis zu 20 Millionen US-Dollar (rund 18,5 Millionen Euro) Bestechungsgeld kassiert haben – für den Bau eines Teilstücks der Straße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Es gibt Hinweise, dass Toledo damit teure Immobilien finanziert hat.

Längst ist Toledo nicht der einzige Spitzenpolitiker in Lateinamerika, der in einen der größten Schmiergeldskandale der Welt verwickelt ist. Seit Tagen gibt es um ihn ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Justiz in Peru hat einen internationalen Haftbefehl beantragt. Erst war er in Frankreich, dann wurde er mit seiner Frau in den USA gesichtet.

Toledo wollte von dort weiter nach Israel, wo er und seine Frau Eliane Karp, die auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzen soll, bestens vernetzt sind. Die Regierung Israels verlangt aber, dass er erst seine Affäre regelt, um diplomatische Spannungen zu vermeiden.

So ist er wohl weiterhin in den USA. Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski, in Toledos Amtszeit (2001–2006) Wirtschaftsminister, hat daher in einem Telefonat nun US-Präsident Donald Trump um Hilfe bei einer Auslieferung gebeten. Toledo spricht via Facebook von einer „Hexenjagd“. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Wie ein Schneeball, der immer größer wird, erfasst der Skandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht von Brasilien ausgehend immer mehr Länder der Region. Bis zu Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos reicht die Liste der ins Zwielicht Geratenen. Kolumbiens Präsident pocht auf eine rasche Aufklärung der Vorwürfe, wonach Odebrecht 2014 eine Million Dollar für seine Kampagne gezahlt haben soll. Ebenso wie Santos bestreitet Panamas Präsident Juan Carlos Varela, Spenden von Odebrecht bekommen zu haben. Pikant: Er war vom einstigen Vertrauten Ramón Fonseca Mora belastet worden. Fonseca ist Partner der Kanzlei Mossack Fonseca, die zahlreichen Politikern und anderen Promis beim Ausnutzen von Steuerschlupflöchern half und durch die „Panama Papers“ ins Zwielicht geriet. Fonseca und sein Partner Jürgen Mossack wurden wegen angeblicher Verstrickung in den Odebrecht-Skandal festgenommen.

Angefangen hat das „Odebrecht-Beben“ in Brasilien mit dem „Lava Jato“-Skandal („Autowäsche“) um Schmiergelder bei Auftragsvergaben des halbstaatlichen Petrobras-Konzerns. Politiker erhielten eine satte „Provision“, wenn sie beim Zuschlag halfen, etwa für den Bau von Bohrplattformen. Nach und nach kam ein Netz systematischer Bestechung in mehreren Ländern ans Licht. Odebrecht „refinanzierte“ die Kosten offensichtlich dadurch, dass Bauprojekte am Ende viel teurer waren.

Insgesamt sollen 785 Millionen Dollar Schmiergelder in zwölf Ländern geflossen sein. Vor Weihnachten willigten der Odebrecht-Konzern und das Chemie-Unternehmen Braskem, an dem Odebrecht beteiligt ist, in einen historischen Vergleich ein: 3,5 Milliarden US-Dollar sollen über mehrere Jahre gezahlt werden. Es ist nach Angaben des US-Justizministeriums die größte Strafsumme, auf die sich die Beteiligten je in einem Korruptionsfall geeinigt haben.

In Brasilien wird in Kürze die nächste „Bombe“ erwartet. Der Justiz liegen Aussagen von Odebrecht-Managern vor, die die Regierung von Präsident Michel Temer erschüttern könnten. Unter dubiosen Umständen kam der in der Affäre ermittelnde Richter Teori Zavascki am 19. Januar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Es gibt starken Druck, trotzdem die Aussagen ans Licht zu bringen – für viele Bürger hat der Skandal sogar etwas Gutes: Die Jagd auch nach „dicken Fischen“ könnte die Korruption eindämmen, die Justiz gilt als Gewinner: In Brasilien wird der „Lava-Jato“-Richter Sérgio Moro für 2018 als Präsidentschaftskandidat gehandelt. (dpa)

