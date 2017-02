Beste Stimmung bei den Schiffern Die Schifferfastnacht in Postelwitz bot den Zuschauern des Umzugs Traditionelles und Modernes.

Wenn die Schifferfastnacht ruft, hält es von den Jüngsten bis zu den Alten keinen zu Hause, das ist in Postelwitz so wie im gesamten oberen Elbtal. © Steffen Unger

Bei bestem Wetter zogen die Schiffer zu ihrer Fastnacht am Sonnabendnachmittag durch Postelwitz. Die zahlreichen Zuschauer, viele auch selbst verkleidet, konnten die Kreationen so richtig genießen. Und natürlich auch selber mitfeiern. Die ersten Eindrücke gibt’s in Bildern. (szo)

zur Startseite