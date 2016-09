Beste Schülerlotsin kommt aus Geising Landesmeisterin ist sie schon. Jetzt holte sich die 15-jährige Schülerin Jessica Kröhne den begehrten Bundestitel.

Jessica Kröhne war zweimal Sachsens beste Schülerlotsin, nun hat die 15-Jährige den Deutschland-Entscheid gewonnen. © PR

Deutschlands bester Schülerlotse kommt aus dem Osterzgebirge. Jessica Kröhne aus Rudolphsdorf bei Geising hat den diesjährigen Bundeswettbewerb im hessischen Fulda am Sonnabend gewonnen. Wie die Deutsche Verkehrswacht weiter mitteilt, verwies sie Tobias Hirsch aus Bayern und Sina Johanna Kleiner aus Berlin auf die Plätze. „Ich bin auch stolz darauf, dass ich den Verkehr sicherer machen kann“, sagte die 15-Jährige. Der Wettbewerb wird jährlich gemeinsam mit dem Verband der Automobilindustrie ausgelobt. Jessica Kröhne nahm bereits zum zweiten Mal am Bundeswettbewerb teil, 2015 holte sie in Potsdam Platz sieben. Sowohl 2015 als auch 2016 gewann sie den Landesausscheid in Sachsen.

Nach DVW-Angaben gibt es bundesweit rund 50 000 Schülerlotsen. Dabei sorgten vor allem ältere Mitschüler, aber auch Eltern und Geschwister dafür, dass die Jüngeren unfallfrei zur Schule und nach Hause kommen. Seit Einführung des Lotsendienstes 1953 habe es an durch Schülerlotsen gesicherten Übergängen keinen schweren Unfall mehr gegeben. (dpa/SZ/mb)

