Beste Restaurants gesucht

Am Freitag startet der Restaurant-Wettbewerb „Kochsternstunden“ in seine neunte Runde. Dann stellen sich 35 Restaurants bis zum 9. April dem Urteil der Testesser. Im vergangenen Jahr konnten zwei Restaurants aus der Region die ersten beiden Plätze belegen: das Landhotel Rosenschänke in Kreischa und die Brasserie Ehrlich, die im vergangenen Jahr von Dresden-Plauen nach Freital-Wurgwitz umgezogen ist.

Bei den Kochsternstunden entwirft jedes teilnehmende Restaurant ein eigenes Menü. „Jeder Gast wird zum Restaurant-Tester und wird im Restaurant auch dementsprechend behandelt“, so Kochsternstunden-Initiator Clemens Lutz. Im Anschluss können die Gäste die angebotenen Menüs und den Service im Restaurant bewerten. Für die meisten Menüs zahlen die Gäste zwischen 30 und 50 Euro. Ab diesem Jahr geben die Gäste ihre Bewertungen ausschließlich online ab. Der Sieger steht Mitte April fest. (SZ/win)

zur Startseite