Beste Lessingschüler prämiert Die Vereinigung Ehemaliger Lessingschüler (VEL) übergab 1000 beziehungsweise 500 Euro.

Sie sind die besten Schüler in diesem Jahr am Lessing-Gymnasium: Emilia Sophie Röseberg und Benedict Homann. © Matthias Schumann

Die Vereinigung Ehemaliger Lessingschüler (VEL) hat auch in diesem Jahr die besten Absolventen des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums in Kamenz besonders geehrt. Zwei Zwölftklässlern war es gelungen, den Traumdurchschnitt von 1,0 zu erreichen. Das beste Ergebnis hatte Emilia Sophie Röseberg aus Biehla (Gemeinde Schönteichen) erzielt. Sie erhielt aus dem Nachlass des verstorbenen VEL-Mitglieds Dr. Helga Janke 1000 Euro.

Für den Zweitplatzierten hatte der Verein anlässlich des Jahrestreffens in Dessau/Wittenberg eine Sammlung durchgeführt. So konnte Karl Benedict Homann aus Pulsnitz 500 Euro in Empfang nehmen. Die Prämien sind verbunden mit einer fünfjährigen beitragsfreien Ehrenmitgliedschaft in der VEL. Vorsitzender Volker Schmidt und Stellvertreter Helmut Münstermann überbrachten bei einer Veranstaltung im Rathaus die Glückwünsche der Vereinigung Ehemaliger Lessingschüler. (szo)

