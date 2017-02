Beste Heimatforscher Sachsens gesucht Der Freistaat will ehrenamtliche Geschichtsschreiber prämieren. Die müssen etwas Gedrucktes vorweisen.

Bis zu 3 000 Euro sind zu gewinnen. © dpa

Das sächsische Kultusministerium prämiert die besten ehrenamtlichen Heimatforscher des Freistaats. Dotiert ist der Preis mit insgesamt 9 000 Euro, Schirmherrin ist die Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). Sie sagt: „Der Heimatpreis soll die Arbeit der ehrenamtlichen Forscher würdigen. Der Preis ist in der Hauptkategorie mit 3 000, 2 000 und 1 500 Euro dotiert, überdies werden ein Jugendförderpreis (bis 30 Jahre, dotiert mit 1 000 Euro) sowie drei Schülerpreise (jeweils 500 Euro) verliehen. Gedacht ist der Landespreis für Arbeiten – gedruckt als Buch oder Aufsatz, aber auch in multimedialer Form – zu heimatkundlichen Themen wie etwa Orts-, Regional- und Landesgeschichte; Industrie- und Technikgeschichte; Natur- und Umweltschutz; Mundart und Namensforschung(SZ)

Bewerbungen gehen in zweifacher Ausführung an das Sächsische Staatsministerium für Kultus, Referat 32, Carolaplatz 1 in 01097 Dresden. Bewerbungsschluss ist 8. Mai.

zur Startseite