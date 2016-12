Beste Aussichten für Schwimmtalente Mit der neuen Halle entsteht ein Komplex, der sich mit Berlin und München messen kann.

Vier solcher Bullaugen ermöglichen den Unterwasser-Blick.

Es ist eine Zäsur, ein Neustart. 25 Jahre wurde das Christstollen-Schwimmfest in der Halle am Freiberger Platz mit ihrem markanten und an eine Welle erinnernden Dach ausgetragen. Für die 26. Auflage wird umgezogen in den Neubau in direkter Nachbarschaft, der mit diesem Wettkampf seine sportliche Eröffnung feiert.

Dass die beiden Olympia-Teilnehmer Leonie Kullmann und Johannes Hintze zu den Ersten gehören, die dort ins Wasser springen, mag Zufall sein, zeigt aber, von wem die Halle künftig vorrangig genutzt werden soll: den Leistungssportlern. Beim 27 Monate dauernden Bau wurden einige Details berücksichtigt, die in anderen Hallen fehlen. So gibt es einen Doping- sowie einen Presseraum, und im Becken wurden in einer Seitenwand vier Bullaugen integriert. „Das war unser ausdrücklicher Wunsch“, erklärt Stützpunkttrainer Dirk Bludau. Die Unterwasser-Sicht auf die Schwimmer erleichtert es, technische Fehler zu entdecken. Auch Videoaufzeichnungen sind so möglich.

Das Edelstahlbecken selbst ist lizenziert, damit Rekorde anerkannt werden. Dies setzt voraus, dass die Toleranz auf den 50 Metern zwei Zentimeter nicht übersteigt. Auf zwei Videowänden können nicht nur die Ergebnisse angezeigt werden, sondern auch Zeitlupen und Werbefilme.

Wenn Bludau all die Neuerungen und Verbesserungen gegenüber dem verschlissenen Altbau aufzählt, gerät er beinahe ins Schwärmen. „Das ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen“, sagt er. Der Kraftraum sowie die beiden Gymnastikräume im Keller sind nun doppelt so groß, für die derzeit 58 Talente am Stützpunkt gibt es separate Spinde und Umkleideräume. Den Startsprung machen seine Schützlinge jetzt von modernen Omega-Blöcken mit verschiebbaren Erhöhungen, wie sie seit Jahren üblich sind.

Für Hobbyschwimmer mögen das alles Nebensächlichkeiten sein, für Nachwuchs- und Bundeskader, die dort zweimal täglich trainieren, sind es Grundvoraussetzungen, um mithalten zu können mit der nationalen – und womöglich einmal – internationalen Spitze. Dies erklärt auch Bludaus Freude und Erleichterung. Nachwuchs zu gewinnen und zu begeistern, war in der alten Halle, in der nicht nur die Fliesen bröckelten, schwierig. Welche Anziehungskraft solch ein Neubau hat, zeigt sich schon jetzt. Neuerdings trainiert ein 14-Jähriger am Stützpunkt, der extra aus Kaufbeuren nach Dresden umzog. Es gebe weitere Anfragen aus Thüringen und Hamburg, so Bludau. Ob die Nachwuchshoffnungen wechseln werden, hängt von einem einwöchigen Probetraining, den Zensuren und davon ab, „ob wir einen Internatsplatz finden“. Auch der Deutsche Schwimmverband (DSV) hat sich bereits angemeldet, will einen Vorbereitungslehrgang vor den Europäischen Olympischen Jugendspielen hier austragen.

Angesichts der kürzlich verabschiedeten Leistungssportreform ist die Halle ebenfalls ein gewichtiges Argument. Fördergelder sollen künftig nur noch fließen, wenn die Perspektiven günstig sind. In Dresden sind sie es, vor allem, wenn in zwei Jahren die alte Halle saniert ist. Dann sind insgesamt 31,4 Millionen Euro verbaut, und dann hat der Komplex zwei 50-Meter-Hallen, die miteinander verbunden sind – dies gibt es deutschlandweit nur noch in Berlin und München.

Bäder-Chef Mathias Waurick wünscht sich, dass neben dem Christstollen-Schwimmfest noch weitere hochkarätige Wettkämpfe nach Dresden kommen. Deutsche Meisterschaften der Elite können aber nicht ausgetragen werden. Dafür wären zehn Bahnen nötig, die neue Halle hat nur acht. „Da fehlte schlicht der Platz“, so Waurick. Aber nicht nur für das Becken. Trotz der 400 Plätze auf der Tribüne wäre der Komplex schlicht zu klein. Die DM wird seit zwölf Jahren in Berlin ausgetragen, dort passen 2 500 Zuschauer hinein.

