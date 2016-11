Bestattungswesen sucht seltene Medaillen In den 1920er Jahren wurden für den Neubau Medaillen aus Böttgersteinzeug und Porzellan gefertigt. Die sind jetzt gefragt.

Eine der seltenen Böttgersteinzeug-Medaillen aus dem Scheuch-Katalog.

Für jeden, der die Flammen eines Lagerfeuers in Gedanken betrachtet, steigt der Feuervogel empor. Für die Menschen ist diese träumerische Auseinandersetzung immer mit natürlichen Vergleichen verbunden. Das Feuer ähnelt den himmelwärts steigenden Vögeln. So wurde diese Geschichte seit Urzeiten erzählt und in der griechischen Mythologie schriftlich festgehalten. Der Pfau mit seinen schillernden Federn wurde zum Vorbild für die künstlerischen Darstellungen. Charakteristisch sind die Kronenfedern auf dem Kopf. All das floss in den Meißner Phoenix ein, den der Meißner Maler, Bildhauer und Medailleur Emil Paul Börner erschuf.

Der Feuervogel wurde zum Symbol des 1911 gegründeten Meißner Feuerbestattungsvereins, mit dem Ziel, in Meißen die Feuerbestattung zu ermöglichen. Bis zur Eröffnung sollten noch 20 Jahre vergehen, weil der Bau des Krematoriums auch bezahlt werden musste.

Die seit 1911 erarbeiteten Vereinsfinanzen konnten während des Ersten Weltkriegs nicht weiter entwickelt werden, sodass erst in den Jahren danach über weitere Pläne gesprochen werden konnte.

1921 wurden Porzellanmünzen zur Finanzierung des Krematoriums herausgegeben. Die Vorderseite war mit dem Feuervogel verziert. Auf der Rückseite ist ein Sarg mit Flammen und dem Schriftzug Feuerbestattungsverein Meißen zu erkennen. Die drei Porzellanmünzen mit Wertaufdruck 20 Mark sind sehr selten. Die Münzen ohne Wertaufdruck wurden häufiger hergestellt. Letztendlich gab es 25 Varianten der Medaillen: Böttgersteinzeug und Biskuitporzellan unterschiedlich dekoriert. Durch die Inflation (1922/23) wurden diese Einnahmen vollständig entwertet.

Damit sich solchen Szenarien nicht wiederholten, wurden nach der Inflation Anteilsscheine in Roggenwährung herausgegeben, die 1930 zur Auszahlung im Krematorium aufgerufen wurden. Der Preis für 50 Kilogramm Roggen war der Nennwert. Die Verzinsung lag bei drei Prozent.

So konnte gegen Ende der 1920-er Jahre die Vorbereitung für den Neubau weitergehen. 1928 bereits wurde der Entwurf für den Phoenix geschaffen, der am Krematorium angebracht wurde.

Der Lehm, der früher in Meißen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Krematorium zu Ziegeln gebrannt wurde, gab dem Sinnbild seine rote Farbe und ist noch heute Symbol für die Feuerbestattung zu Meißen.

Derzeit wird im Städtischen Bestattungswesen versucht, die historischen Porzellanmünzen zu erwerben. Die Sammlung der Medaillen ohne Wertaufdruck vervollständigt sich langsam. Allerdings sind die Münzen mit dem Wertaufdruck 20 M nur aus dem Scheuch-Katalog bekannt. Selbst ein Foto dazu existiert in den historischen Unterlagen nicht. Da die Porzellanmanufaktur keine Auskunft geben konnte, wird jeder Hinweis zu diesem Kapitel der Vereinsgeschichte dankbar entgegengenommen.

