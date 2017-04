Bestattungswald bald bei Brauna? Ein Privatmann ist mit dieser Idee an die Gemeinde Schönteichen herangetreten. Die denkt darüber nach.

© Symbolbild: dpa

Die Gemeinde Schönteichen denkt über das Einrichten eines Bestattungswaldes in einem Wald am Vogelberg nach. Ein Privatmann sei mit der Idee an die Gemeinde herangetreten, sagte Bürgermeister Maik Weise (CDU) jetzt im Gemeinderat. Die Friedwald GmbH sitzt bereits mit im Boot. Der Mann verfolge die Idee schon länger, habe aber zwischendurch Abstand davon genommen, weil Kamenz einen Bestattungswald einrichten wollte.

Die Initiative der Kamenzer scheiterte allerdings an dem Willen der Gemeinde Haselbachtal. Die Stadt wollte die Bestattungsform in ihrem Stadtwald auf dem Gemeindegebiet der Haselbachtaler anbieten lassen. Die Schönteichener Gemeinderäte wollen sich nun erst einmal die Eckdaten der Idee präsentieren lassen, in dem Waldstück bei Brauna. Danach wollen sie sich eine Meinung dazu bilden. (SZ/pre)

