Bestattungskultur ändert sich Der Ortschaftsrat beschäftigt sich mit der Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage. Dabei erhält er Experten-Rat.

© Symbolbild: dpa

Die Wiednitzer Ortschaftsräte sind sich einig, dass auf dem Friedhof im Dorf eine Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung entstehen soll. Eine solche gibt es bislang nicht. Wie die Anlage aussehen und was eine Bestattung in einer solchen Anlage kosten könnte, damit befasste sie sich in dieser Woche. Eingeladen waren mit der Bestattungsunternehmerin Babett Raack-Rösler sowie dem Garten- und Landschaftsbauer Matthias Kiebusch zwei Experten auf diesem Gebiet. Die auch für Friedhöfe zuständige Bernsdorfer Hauptamtsleiterin Gabriele Witschaß war ebenfalls zugegen. „Der Ortschaftsrat soll sagen, was er gern möchte.“ Wichtig sei ihr lediglich, dass die Urnengemeinschaftsanlage nicht auf jedem der städtischen Friedhöfe in den Bernsdorfer Ortsteilen die gleiche Form hat. Vielmehr wünschte sie sich eine gewisse Individualität bei der Gestaltung.

Entsprechende Vorschläge hatten die beiden Gäste mitgebracht. Sie favorisieren jeweils die Kreisform für die Anlage mit einer größeren Stelle in der Mitte. Auf dieser, so die Idee von Babett Raack-Rösler, könnte als Symbol für Wiednitz ein Baum-Motiv sowie ein kurzer Text eingraviert werden. Für die eigentlichen Grabstellen in der Anlage schlug sie massive Steinplatten in Blattform vor, die kreisförmig schräg ins Kiesbett eingelassen werden sollten und auf denen die Namens-Beschriftung erfolgen könnte. Mathias Kiebusch denkt hier eher an kleine Säulen, auf deren Oberseite die Beschriftung erfolgen würde.

Die Ortschaftsräte tendierten offensichtlich zur ersten Variante, wollten aber vor allem wissen, mit welchen Kosten zu rechnen sei. Über den Daumen gepeilt seien es zwischen 1 500 und 1 700 Euro, nannte Babett Raack-Rösler ungefähre Zahlen, wobei offenblieb, ob in dieser Grob-Kalkulation auch schon die Pflege der bepflanzten Anlage für die ins Auge gefasste Liegezeit von 20 Jahren berücksichtigt wurde.

Zum Vergleich: Eine Grabstelle in einer Gemeinschaftsgrabstätte einschließlich Vollpflege und Bepflanzung für die Dauer der Mindestruhezeit von 20 Jahren, der Friedhofsunterhaltungsgebühr für 20 Jahre und des Grabmals mit Namensbeschriftung kostet auf einem städtischen Friedhof in Hoyerswerda 2 007,50 Euro. In der Stadt Lauta sind es dagegen nur 1 709 Euro, während in Senftenberg für eine Grabstelle rund 2 400 Euro zu zahlen sind.

Ein Urneneinzelgrab, so der Hinweis von Babett Raack-Rösler, kostet um die 2 000 Euro. Hier müssten aber noch die Kosten für 20 Jahre Grabpflege hinzugerechnet werden. „Wenn die Gesundheit oder die Familie nicht da ist, dann ist die Grabpflege eine enorme Belastung“, gab sie zu bedenken. Daher gebe es seit ein paar Jahren auch einen deutlichen Trend zur Urnengemeinschaftsanlage. Wie überhaupt sich die Bestattungskultur in den letzten 20 Jahren gravierend verändert hat und weiterhin verändert. In jüngster Vergangenheit häufte sich zum Beispiel der Wunsch nach einer Seebestattung.

Vom Ortschaftsrat gab es die Bitte, dass bis zur Juli-Sitzung eine konkrete Kosten-Kalkulation erstellt und vorgelegt wird. „Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich so eine Anlage zu errichten“, drückte Klaus Zschech aufs Tempo. Auch damit auf der Grünen Wiese noch ausreichend Platz für diejenigen bliebt, die sich für eine kostengünstigere Bestattung entscheiden. Im Moment sieht es nach Auskunft von Ortsvorsteher Gottfried Jurisch so aus, dass die Kapazität der Grünen Wiese in etwa zwei Jahren erschöpft ist. Daher werde eine Urnengemeinschaftsanlage benötigt. „Je eher, desto besser.“ Sobald die ungefähren Kosten feststehen, werde man darauf dringen, dieses Geld im Haushalt der Stadt für das nächste Jahr einzuplanen.

