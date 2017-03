Bestatter baut neuen Firmensitz Die Brachfläche des Güterbahnhofs wird Stück für Stück besiedelt.

René Hentschel von der Bestatterinnung (von links), Architekt Alexander Pöschel, Thomas Hannuschka, der Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser und Ralf Stephan von der Ostrauer Baugesellschaft beim Spatenstich. © DA

Wer von Ostbahnhof spricht, der meint heute in der Regel den Haltepunkt Zentrum an der Roßweiner Straße. Der eigentlichen Ostbahnhof, den Güterbahnhof an der Thielestraße, ist heute nicht viel mehr als eine große verwilderte Fläche, auf der allerdings Stück für Stück wieder Zivilisation einzieht. Dort hatte schon die Glaserei Barthel eine neue Halle gebaut und bezogen. Am Donnerstag setzte nun Thomas Hannuschka, Chef des Bestattungshauses Illgen, den ersten Spatenstich für einen neuen Firmensitz auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Auf dem Gelände entsteht ein Flachbau, in dem auf knapp 800 Quadratmeter Nutzfläche sämtliche Bereiche des Bestattungsunternehmens unterkommen. Zum einen ist das der technische Bereich mit Fahrzeugen, Lager, Kühlung, Hygiene- und Sozialräumen. Dazu Büros und Beratungsraum für die Mitarbeiter, Ausstellungsraum und eine Feierhalle mit 70 Sitzplätzen. „Wir haben viele weltliche Bestattungen. Diese Kunden wollen gern einen neutralen Ort für die Trauerfeier“, sagte Hannuschka.

Bisher ist die Firma an der Fronstraße und am Waldberg ansässig. Die beiden Bereiche werden jetzt am neuen Standort zusammengeführt. Dort sei auch eine Erweiterung des Dienstleistungsangebotes möglich, sagte Thomas Hannuschka. Der Neubau soll recht schnell stehen. Schon einen Tag nach dem Spatenstich wird damit begonnen, die Grundplatte zu gießen. Der technische Bereich der Firma soll im Sommer umziehen, der Rest bis voraussichtlich Oktober.

Die Planungen und Vorbereitungen hätten deutlich länger gedauert als der Bau selbst, sagte Hannuschka. Der Anstoß, auf das ehemalige Bahnhofsgelände zu ziehen, sei von der Stadtverwaltung gekommen. „Die wollten hier gern Kleingewerbe haben.“ Die Verhandlungen mit der Bahn als Grundstückseigentümer waren langwierig. Die letzte Grundlage für den Bau war gelegt, als die Stadt auch noch die ehemalige Ladestraße kaufte und damit das Grundstück öffentlich erschlossen war.

Insgesamt hatte Hannuschka 5000 Quadratmeter Fläche erworben. Genug Platz, um auch 30 Kundenstellplätze einzurichten und Pläne für die Gestaltung des Außengeländes zu entwickeln. „Vielleicht bauen wir noch einen Pavillon, den wir für die Trauerbegleitung nutzen können“, sagte er. Seine Ehefrau Claudia hat eine entsprechende Ausbildung.

Hannuschka hatte das Bestattungsunternehmen Illgen fast auf den Tag genau vor sechs Jahren gekauft. „Damals hätte ich nicht gedacht, dass sich das so entwickeln würde“, sagte er. Die Zahl der Mitarbeiter sei von acht auf elf gewachsen.

