Bestahl Held von Manchester die Opfer?

Ariana Grande beim Benefizkonzert in Manchester. © Danny Lawson/PA Wire/dpa

Es waren Bilder, die England in der düstersten Stunde bewegten. Salman Abedi, ein Brite libyscher Herkunft, hatte am 22. Mai nach einem Pop-Konzert der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen mit einer Bombenexplosion getötet.

Nach dem Terroranschlag eilte der Obdachlose Chris Parker den Verletzten zu Hilfe. Er habe vor dem Konzertsaal gebettelt, als sich der Selbstmordattentäter in die Luft sprengte, sagte er damals der Nachrichtenagentur Press Association. „Ich wurde auf den Boden geworfen, und dann bin ich aufgestanden und anstatt wegzurennen, sagte mein Instinkt mir, ich sollte zurücklaufen und versuchen zu helfen.“ Eine Frau sei sogar in seinen Armen gestorben, erzählte er. Der 33-Jährige wurde im ganzen Land als Held gefeiert, erfuhr eine Welle der Solidarität. Umgerechnet knapp 58 000 Euro an Spenden gingen auf einer Fundraising-Webseite für ihn ein. Der Diebstahl-Prozess wirft Schatten auf die vermeintliche Heldenerzählung. Hat Parker nach dem Attentat wirklich einer verletzten Frau den Geldbeutel und einem 14-jährigen Mädchen das Handy geklaut? Bei einer ersten Anhörung vor Gericht in Manchester am Mittwoch plädierte er auf unschuldig. Ein Urteil ist noch nicht gefallen.

Die Manchester-Arena, in der das Attentat stattfand, soll am 9. September mit einem Benefizkonzert wiedereröffnet werden. Dabei soll unter anderen Ex-Oasis-Gitarrist Noel Gallagher auftreten. (mit dpa)

