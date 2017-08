Best Western verkauft Ein Immobilien-Unternehmen aus Potsdam hat das Bautzener Vier-Sterne-Hotel übernommen. Die bisherigen Eigentümer ziehen sich aus Bautzen zurück.

Das Best-Western-Hotel am Wendischen Graben hat einen neuen Betreiber. © Archivfoto: Uwe Soeder

Das größte Hotel von Bautzen hat einen neuen Eigentümer. Wie Direktor Holger Thieme mitteilt, gehört das Best Western ab sofort der Obotritia Hotel Betriebsgesellschaft aus Potsdam. Die Übernahme erfolgte zum 1. August. Hintergrund ist der Rückzug der Onnasch-Gruppe. Das Berliner Unternehmen hatte das Hotel seit 1991 betrieben. Es plant jedoch eine Neuausrichtung und will sich künftig auf den Berliner Markt konzentrieren. Die Bautzener Immobilien sollen daher veräußert werden, darunter auch die Stadthalle Krone. Das Gebäude, das direkt neben dem Hotel, liegt, ist nicht Teil des aktuellen Verkaufs. Der geschäftsführende Gesellschafter der Onansch-Gruppe, Alexander Kindermann, hatte die Stadthalle in den vergangenen Monaten mehrfach der Stadt angeboten. Ende Mai beauftragte der Stadtrat die kommunale Wohnungsbau-Gesellschaft mit der Prüfung des Vorhabens.

Wie Direktor Holger Thieme sagt, setzt der neue Eigentümer auf das bewährte Team und die Marke Best Western. Für die Mitarbeiter ändere sich mit der Übernahme nichts, er selbst bleibe Chef des Vier-Sterne-Hauses. „Wir freuen uns, mit der Obotritia Hotel Betriebsgesellschaft einen Betreiber gefunden zu haben, der das Hotel weiter professionell führen wird, und die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortführen möchte“, sagt der Direktor.

Das Best Western verfügt über 157 Zimmer sowie über fünf Veranstaltungsräume für bis zu 220 Personen. (SZ)

