Besserung auf Bewährung Ein junger Mann missbraucht vier minderjährige Mädchen – das Jugendstrafrecht bewahrt ihn vor einer langjährigen Haftstrafe.

Sex mit Minderjährigen unter 14 Jahren ist – ob teils einvernehmlich oder nicht – eindeutig sexueller Missbrauch. Nur das ebenfalls jugendliche Alter des Angeklagten, der auch bisher nicht straffällig geworden war, bewahrte diesen vor einer längeren Freiheitsstrafe. © Symbolfoto: ddp/Mayer

Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist eine schwere Straftat – selbst wenn er an der Schwelle zur Pubertät geschieht. Die Gesetzgebung hat eine eindeutige Grenze gezogen – die Vollendung des 14. Lebensjahres. Sind die Opfer jünger, kann sich der Täter nicht darauf berufen, dass sie die Dinge vielleicht aus einer gewissen Neugier heraus geschehen ließen. Steffen S. versucht es trotzdem. Dem Großenhainer wird vorgeworfen, vier minderjährige Mädchen missbraucht zu haben – sie waren zum Zeitpunkt der Taten zwölf und 13 Jahre alt.

Die Opfer hätten ihn regelrecht dazu gedrängt, Sex mit ihnen zu haben, behauptet der Angeklagte. Er selbst war beim ersten Vorfall dieser Art 18, beim Letzten 19 Jahre alt – befand sich also eindeutig im Erwachsenenalter. Deshalb steht er nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen vorm Riesaer Amtsgericht. Insgesamt siebenmal soll er Sex mit Mädchen gehabt haben, die dem Kindesalter noch nicht entwachsen waren.

Drei der Opfer sind mit ihren Müttern zur Verhandlung erschienen und auch bereit, über die Geschehnisse zu reden. Das macht den Gerichtstermin zu einer hochemotionalen Angelegenheit. Eins der Mädchen tritt sogar als Nebenklägerin auf. Ob der Angeklagte sich überhaupt darüber im Klaren darüber sei, dass er ihr Leben zerstört habe, fragt sie. Dass sie Angst habe, sich je wieder einem Mann anzuvertrauen.

Im Laufe des Prozesses fließen immer wieder Tränen, eine empörte Mutter verlässt – laut die Tür hinter sich zuschlagend – den Gerichtssaal. Bei den Zeugenaussagen der Mädchen wird die Öffentlichkeit aus verständlichen Gründen ausgeschlossen. Im Verlauf der Verhandlung wird klar, dass Steffen S. zunächst freundschaftliche Beziehungen zu den Opfern, die sich zum Teil untereinander kannten, unterhielt. Eines von ihnen hielt sich sogar drei Tage lang in seiner Wohnung auf. Die Mutter wusste davon offenbar nichts – sie glaubte, ihre Tochter sei bei einer Tante zu Besuch. Wie sich herausstellt, hatte diese Tante ihre Nichte selbst zum Angeklagten gebracht. In einem anderen Fall fand die Straftat in der elterlichen Wohnung statt – die Familie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer auf. Das müsse bei der Strafzumessung berücksichtigt werden, erklärt die Verteidigung. Der Angeklagte habe die Mädchen nicht mit System zu sexuellen Handlungen gebracht, man könne durchaus Kurzschlussreaktionen unterstellen.

Das sieht der Staatsanwalt anders. Steffen S. hätte in jedem einzelnen Fall klar sein müssen, dass er die Finger von unter 14-jährigen Mädchen zu lassen hat. Er glaube auch nicht, dass die Mädchen den Delinquenten zum Sex überredet hätten. Allerdings müsse man beim Strafmaß das jugendliche Alter und die widrigen Lebensumstände in Betracht ziehen. Nach Auskunft der Jugendgerichtspflege ist Steffen S. in lieblosen und gewalttätigen Familienverhältnissen aufgewachsen, was ein gestörtes Sozialverhalten zur Folge hatte. Er besuchte eine Förderschule, brachte es nie zu einem Berufsabschluss und lebt von Hartz IV. Dass er sich Mädchen im Kindesalter näherte, hat wohl auch mit einem gestörten Selbstbewusstsein zu tun.

Angesichts dieser Umstände beantragt die Staatsanwaltschaft, den Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Dort steht die erzieherische Komponente im Vordergrund, und es ist dem Gericht anheimgestellt, die geforderten zwei Jahre Freiheitsentzug auf Bewährung auszusetzen.

Sowohl die Verteidigung als auch Richter Herbert Zapf folgen diesem Vorschlag. Ein Gefängnisaufenthalt verspreche keine Besserung und könne den Opfern auch keine angemessene Hilfestellung bei der Verarbeitung der Geschehnisse geben. Auch, dass Steffen S. bisher noch nicht anderweitig mit dem Gesetz in Konflikt geriet, sich voll geständig zeigte und bereits sechs Wochen in Untersuchungshaft gesessen hat, wird im Urteil berücksichtigt. Ebenso, dass er versucht, ein neues Leben anzufangen, indem er sich bei einem betreuten Wohn- und Arbeitsprojekt anmeldete. Und der Täter bittet seine Opfer – dem Augenschein nach aufrichtig – um Verzeihung.

Die Entscheidung des Gerichts findet verständlicherweise nicht bei allen Betroffenen Verständnis. Deshalb verweist Herbert Zapf in seiner Urteilsbegründung noch einmal darauf, dass der Missbrauchs-Paragraf eine ungeheure Spannweite bei der Schwere der Straftaten abdecken muss und deshalb kompliziert zu handhaben ist. Eins steht allerdings fest: wäre Steffen S. älter als 21 Jahre gewesen, hätte er viele Jahre hinter Gittern verbringen müssen.

