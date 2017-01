Besserer Überblick mit elektronischem Zähler Die Drewag setzt auf moderne Messtechnik. Bis 2020 wird sie in allen Dresdner Haushalten eingebaut sein.

Der Striesener Maximilian Beyer (l.) ist mit seinem intelligenten Stromzähler zufrieden. Christoph Gasch von der Drewag demonstriert dem Striesener, wie er die Verbrauchsdaten ausliest. © SZ/Peter Hilbert

Über 100 Jahre leisteten die herkömmlichen Drehstromzähler in Dresdner Haushalten gute Dienste. Setzt die Drewag weiter so schnell ihren Plan um, haben sie bald ausgedient. Bereits seit 2010 bauen die Stadtwerke intelligente elektronische Zähler mit einer Digitalanzeige ein. Mittlerweile sind über 180 000 Anschlüsse damit ausgestattet. Das ist etwa die Hälfte in der gesamten Stadt, erklärt Thomas Böttcher. Als Abteilungsleiter ist er für Energie- und Messdatenmanagement bei der Drewag verantwortlich. Bis 2020 soll ganz Dresden mit intelligenten Zählern ausgestattet sein.

Für die Kunden bringe das durchaus Vorteile. Denn sie können sich einen besseren Überblick verschaffen, wie viel Strom sie verbrauchen. „Der Zählerstand wird immer zum 1. jeden Monats gespeichert“, sagt Böttcher. Nach dem Ablesen erhält der Dresdner mit der Rechnung den Überblick der Monatsverbräuche fürs gesamte Jahr. „Das hilft auch der Wohnungswirtschaft“, nennt Böttcher einen weiteren Vorteil. Denn bei einem Mieterwechsel könne erkannt werden, wie der Zählerstand zum Tag des Auszugs war. Zusätzliche Kosten zahlt der Bürger dafür nicht.

Maximilian Beyer, der mit seiner Frau in Striesen wohnt, weiß den neuen Zähler zu schätzen. Vor über anderthalb Jahren hatte ihn die Drewag Netz bei ihm eingebaut. Der Gebäude-Energietechniker arbeitet an der TU und hat deshalb besonderes Interesse an solch moderner Technik. In manchen Monaten hatte der 27-Jährige nur 80 bis 85 Kilowattstunden verbraucht, im November 130, berichtet er. Super findet der Striesener, dass per Knopfdruck auch die Leistung aus seiner Wohnung am Zähler abgelesen werden kann, die beim Vor-Ort-Termin gerade 200 Watt beträgt.

Drewag-Servicemonteur Christoph Gasch demonstriert dabei, wie der Zähler ausgelesen wird. Der 28-jährige Fachmann hat ein Infrarot-Auslesegerät und einen Datenempfänger mitgebracht, zu dem die Zählerstände übertragen werden. Binnen 20 Sekunden ist das geschafft. Für die neun Zähler im gesamten Haus benötigt er etwa zehn Minuten. Allerdings ist der Spezialist meist nur bei Großkunden, wie Betrieben oder Institutionen, im Einsatz. Die meisten Zähler werden von Mitarbeitern einer Servicegesellschaft ausgelesen.

Unbefugte hätten keine Chance. Das Auslesegerät sei durch mehrere Mechanismen gesichert, sodass die Daten nicht in falsche Hände kommen können.

