Besserer Schutz für „beliebtes“ Unfall-Opfer

Mit einer Baustellen-Absperrung geschützt: eine Straßenlampe. © Thorsten Eckert

Ist die Straße des Friedens ein inoffizieller Abstellplatz für Baustellenabsperrungen? An einer der mit der Sanierung der Straße im vergangenen Jahr installierten neuen Straßenlampen steht jedenfalls seit Längerem eine Absperrung, die nun sogar Thema im Radeberger Stadtrat geworden ist. Dirk Hantschmann von den Freien Wählern wunderte sich nämlich: „Ist die vergessen worden?“

Nein, ist sie nicht. Radebergs Bauamtschefin Uta Schellhorn konnte schnell aufklären: „Die Laterne ist schon kurz nach der Freigabe der sanierten Straße bei einem Unfall umgefahren worden, nach der Wiederherstellung haben wir gesagt, es sollen zunächst noch die Baustellen-Absperrungen stehen bleiben.“ Denn das Bauamt plant hier einen sogenannten Anfahrtschutz, da die Laterne quasi ein „beliebtes“ Unfall-Opfer zu sein scheint. „Wir werden da also in den nächsten Wochen diesen Anfahrtschutz bauen“, so die Bauamtsleiterin im Stadtrat. (SZ/JF)

