Besserer Radioempfang

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) baut sein Digitalradio-Sendernetz weiter aus. Zum 1. Dezember geht ein neuer DAB-Plus-Senderstandort in Neustadt in Betrieb, der unter Kanal 9 A, 10 kW, zu empfangen ist. Dadurch sollen die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge besser versorgt werden. Neben Neustadt nehmen noch drei weitere Senderstandorte ihren Betrieb auf: Dingelstädt in Thüringen, Eichsfeld bei Chemnitz sowie Hoyerswerda.

In den neu versorgten Gebieten ist ein Sendersuchlauf nötig, um die Programme einzulesen. Autoradios führen meist einen automatischen Sendersuchlauf durch.

Der MDR verbreitet seine Hörfunkprogramme via DAB+ künftig in einem Sendernetz mit insgesamt 27 Standorten. Durch die höhere Senderdichte wird auch in angrenzenden Regionen die Empfangsstabilität verbessert. Aktuell sind 98 Prozent der Fläche Mitteldeutschlands mit Digitalradio mobil versorgt. 88 Prozent der Einwohner Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens können zu Hause Digitalradio empfangen. (SZ)

