Besserer Lärmschutz im Hort

Ruhiger spielen: Der Wachauer Hort soll Schallschutzdecken bekommen. © Archivfoto:Thorsten Eckert

Die Gemeinde Wachau sorgt für besseren Schallschutz in den Räumen des Hortes in Wachau. Nach Angaben von Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) werden in den nächsten Wochen Schallschutzdecken eingebaut. Die Gemeinde hat jetzt einen entsprechenden Auftrag erteilt. Damit folgt Wachau einer Forderung des Landesjugendamtes. Die Behörde, die für die Betriebserlaubnis von Krippen, Kindergärten und Horte zuständig ist, hatte mit einer Schließung gedroht, falls es keine Verbesserungen gibt. Der Wachauer Hort ist die letzte Betreuungseinrichtung für Kinder in der Gemeinde, die noch keine Lärmschutzdecken hat. Bestens ausgestattet ist beispielsweise das benachbarte Kinderhaus Wachau. Bei der Sanierung der Kita im Jahre 2012 wurden die Zimmer mit modernen Schallschutzdecken versehen. (SZ)

