Besserer Lärmschutz im Hort Wachau lässt Schallschutzdecken installieren. Der Auftrag wird am Mittwoch vergeben.

In dem Schulgebäude von Wachau ist auch der Hort untergebracht. © Thorsten Eckert

Der Lärmschutz in den Räumen des Horts in Wachau muss besser werden. Das hatte das Landesjugendamt gefordert. Wird die Situation nicht verbessert, dann muss der Hort schließen, so die Behörde, die für die Betriebserlaubnis von Krippen, Kindergärten und Horte zuständig ist. Jetzt setzt die Gemeinde Wachau die Forderung um. Auf der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch soll ein entsprechender Auftrag vergeben werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindeamt Teichstraße 4 in Wachau.

Weiteres wichtiges Thema ist der Schlosspark Wachau. Auf der Tagesordnung steht die Vergabe eines Auftrages an einen Baumdienst. Zuletzt war darüber diskutiert worden, ob die meisten Bäume unter die Baumschutzsatzung fallen oder nicht. Das Vorhaben steht unter großem Zeitdruck, da die Fällarbeiten bis Ende Februar wegen des Beginns der Vegetationsperiode erledigt sein müssen. Für das Projekt sind der Gemeinde Wachau fast 400 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Der überwiegende Teil kommt von der Bundesregierung, rund 90 000 steuert der Freistaat bei. Etwa 50 000 Euro kommen von der Gemeinde. Insgesamt kostet das Vorhaben 418 000 Euro.

Außerdem stehen unter anderem Beschlüsse zur Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Leppersdorf auf der Tagesordnung. Dabei sollen Planungsaufträge vergeben werden. Auch bei der Ortskernsanierung in Wachau geht es voran. Für den Ausbau des alten Gemeindeamtes Hauptstraße 53 werden Aufträge vergeben. (szo)

