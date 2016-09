Besserer Hochwasserschutz für Kleingärten Am Cunewalder Wasser wird jetzt gebaut – damit der Bach die Anlage des Vereins Talaue künftig nicht mehr überschwemmt.

So etwas soll nicht mehr passieren: Im August 2010 überflutete das Cunewalder Wasser die Kleingartenanlage Talaue.

Die Gemeinde Cunewalde lässt jetzt Hochwasserschäden am Cunewalder Wasser in Weigsdorf-Köblitz beseitigen und gleichzeitig den Bachlauf so umgestalten, dass künftige Hochwässer möglichst keine Schäden mehr anrichten können. Betroffen ist der Abschnitt an der Kleingartenanlage Talaue zwischen Nordhang und der Bäckerei Pech. Die Bauarbeiten sollen Mitte Oktober beginnen und bis Anfang Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Reichlich 71 000 Euro sind dafür veranschlagt. Den Auftrag erhält die Firma WTL Rämsch aus dem Oberguriger Ortsteil Lehn. Das hat der Gemeinderat von Cunewalde jetzt beschlossen.

Bei den Arbeiten wird das Profil des Gewässers verändert. „Die Böschung wird abgeflacht und befestigt, unter anderem mit einer Steinschüttung. Bisher besteht sie aus Erde“, erklärt Torsten Quaas vom Ingenieurbüro Quaas aus Dresden, das die Planungen erledigt hat. Um Platz dafür zu gewinnen, werden der Zaun der Gartenanlage ein Stück nach hinten versetzt und der Weg zurückgenommen. Bürgermeister Thomas Martolock (CDU) lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Gartenverein, in dessen Anlage es reichlich 50 Parzellen gibt. „Seit dem schlimmen Hochwasser im Jahr 2010 wurden frei werdende Gärten am Ufer nicht mehr neu verpachtet“, berichtet er. Dadurch ist jetzt Platz für die Arbeiten. Die Planungen wurden den Kleingärtnern seinen Aussagen nach in einer Vereinssitzung vorgestellt. Nach der Instandsetzung des Bachlaufes sollen am Ufer 14 Bäume gepflanzt werden, unter anderem Erlen.

Ziel der Maßnahme ist es, dass das Gelände bei künftigen Hochwässern möglichst nicht mehr überschwemmt wird. Um das zu erreichen, müssen – betont die Cunewalder Bauamtsleiterin Andrea Richter – auch alle anderen geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde umgesetzt werden, zum Beispiel der Bau von Regenrückhaltebecken. Bei der großen Flut im August 2010 hatte die gesamte Gartenanlage über einen Meter hoch unter Wasser gestanden.

