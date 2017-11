Besserer Hochwasserschutz für Freizeitgelände Für rund 140000 Euro wird der Damm am Wiesengraben neu modelliert.

Am Wiesengraben wurden die maroden Betonrohre der alten Überleitung entfernt. © Klaus-Dieter Brühl

Im Zuge des Radwegbaus an der Röderflutrinne werden auch Sanierungsarbeiten am Wiesengraben durchgeführt. „Das uralte Wehr war bei Hochwasser eher ein Hindernis“, erklärt Baubürgermeister Tilo Hönicke. Der Graben beginnt in Naundorf und mündet in Höhe der ELG Holz in die Flutrinne. Er entlastet bei höheren Wasserständen die innerstädtische Röderaue.

Der bisher durch das ELG-Gelände unterbrochene Radweg wird voraussichtlich Ende November fertiggestellt. Die Stadt habe zusammen mit der Firma die jahrelang schwelenden Probleme ausgeräumt, so Hönicke. Nutznießer seien letztlich alle Großenhainer.

Das 140 000 Euro teure Projekt beinhaltet nicht nur den Bau und die Asphaltierung des Radweges, sondern auch die Dammmodellierung, die Verrohrung des Wiesengrabens, den Einbau von Rückstauklappen und drei neue Straßenlampen für den Radweg. Die Stadt erhält dafür aus dem Programm „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ 117 000 Euro Förderung. Die Arbeiten werden von der Meißner Melioration GmbH ausgeführt.

zur Startseite