Besserer Flutschutz für Mißbach-Grundschule

An der Julius-Mißbach-Grundschule in Neustadt wird weiter in den Hochwasserschutz investiert. Die Kellerfenster wurden bereits mit wasserdichten Schotten ausgestattet, die im Notfall kurzfristig angebracht werden können. Nun ist die nächste Schwachstelle dran. Diese betrifft den Fahrstuhl. In diesem Jahr stand der Fahrstuhlschacht samt Elektronik nach Starkregen bereits zweimal unter Wasser. Der Lift war danach nicht mehr funktionstüchtig und musste repariert werden. Das sei laut Stadt kostenintensiv gewesen. Die Kommune als Schulträger suchte deshalb nach einem leicht zu installierenden Schutzsystem. Und wurde fündig. Die Türen zum Aufzug und zum Heizungsraum werden nun ebenfalls durch eine Art Schotten geschützt. Die Anlage ist bereits im Wohngebiet am Bruno-Dietze-Ring in Neustadt im Einsatz. In wenigen Minuten kann sie aufgestellt werden. Wie das funktioniert, darin wurde der Hausmeister geschult. (SZ/kat)

