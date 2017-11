Besserer Brandschutz für Pirnaer Tafel

Laut ist es momentan im DFB-Familienzentrum am Tischerplatz. Bauarbeiter errichten in diesen Tagen ein Gerüst an der hinteren Seite des Gebäudes. Das Zentrum erhält einen besseren Brandschutz. Auftraggeber ist die Stadt Pirna, der das Haus gehört. Begonnen haben bereits die Arbeiten im Inneren des Gebäudes, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Später wird eine Außentreppe angebaut, die künftig als vorgeschriebener zweiter Fluchtweg dienen wird. Da ein solcher bisher fehlte, konnte der Saal in der ersten Etage nicht für Veranstaltungen genutzt werden (SZ berichtete). Während der Arbeiten läuft der Betrieb im Haus normal weiter.

Das Familienzentrum zog nach der Flut 2013 in das Gebäude um. Zum Familienzentrum gehören die Begegnungsstätte, die Pirnaer Tafel sowie das Kleiderstübchen. In den vergangenen Wochen wurde das Hintergebäude auf dem Grundstück abgerissen und die Fläche begrünt. (hui)

zur Startseite