Besserer Brandschutz im Stadtkulturhaus Freital muss in die Sicherheit investieren. Der Geldbetrag ist immens.

Freital. Die Stadt Freital will das Brandschutzkonzept für das Stadtkulturhaus in diesem Jahr weiter abarbeiten. „Auf dieser Basis werden sukzessive Maßnahmen umgesetzt, um die vorhandenen Gegebenheiten auf den aktuellen Stand zu bringen oder an neuere Anforderungen anzupassen“, teilt Freitals Pressesprecher Matthias Weigel auf SZ-Anfrage mit. Die Stadt muss dafür erheblich investieren: Mehr als 180 000 Euro sind dafür allein im laufenden Haushalt eingestellt. Vorgesehen sind beispielsweise brandschutztechnische Ertüchtigungen des Dachstuhls, der Meldeanlage, der Türen und der Bestuhlung. „Auf den laufenden Betrieb des Hauses haben die Pläne keinen Einfluss“, betont Weigel. (SZ/th)

