Besserer Brandschutz fürs Gymnasium

Döbeln. In den Herbstferien werden Umbauarbeiten am naturwissenschaftlichen Gebäude des Lessing-Gymnasiums beginnen, um Brandschutzauflagen zu erfüllen. Im Sommer nächsten Jahres folgen Arbeiten in der Stadtsporthalle. Der Stadtrat hat jetzt der Finanzierung des Vorhabens zugestimmt.

Insgesamt werden 450 000 Euro veranschlagt. Die Stadt erhält dafür Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Außerdem werden Mittel aus dem Fonds Stadtumbau Ost verwendet. Die Stadt hatte unter anderem in diesem Jahr 72 000 Euro für den Bau von Stellplätzen im Gründerzeitviertel eingeplant, was aber noch nicht realisiert werden kann. Das Geld wird nun für das Gymnasium verwendet. 2018 stehen 108 000 Euro Stadtumbaumittel zur Verfügung.

