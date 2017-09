Besserer Brandschutz für Schulen In Bautzen wurden die zu DDR-Zeiten errichteten Gebäude auf ihre Sicherheit geprüft. Vor allem zwei Häuser fielen negativ auf.

Die Landesdirektion hat bei zwei Oberschulen in Bautzen Mängel beim Brandschutz festgestellt. Bei der Allende-Schule und der Oberschule Gesundbrunnen muss die Stadt nun nachbessern. Wie Falko Wendler, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes der Stadt, erklärt, gibt es an beiden Schulen Klassenzimmer, die keinen zweiten Rettungsweg haben. Das ist aber nicht zulässig. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, müssen neue Türen errichtet werden. Geplant ist auch, dass in die Türen Alu-Glas eingebaut wird. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass sich bei einem möglichen Brand der Rauch im Gebäude ausbreitet. Billig sind diese Nachbesserungen nicht. Für den besseren Brandschutz an der Allende-Oberschule gibt die Stadt 214 000 Euro aus. Für die Oberschule Gesundbrunnen sind 165 000 Euro eingeplant.

Die Schüler sollen von den Bauarbeiten allerdings so wenig wie möglich mitbekommen. Die Handwerker werden deshalb vor allem in den Ferien, aber auch am Nachmittag nach 14 Uhr arbeiten.

Die Mitarbeiter der Landesdirektion sahen sich vor allem Schulgebäude an, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden und dem Typ „Dresden“ entsprechen. Auch die Daimler-Oberschule in Bautzen gehört dazu. Dort gab es beim Brandschutz aber keine Mängel. (SZ/mho)

