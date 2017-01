Besserer Brandschutz für die Grundschule Mängel bestehen schon seit Jahren. Jetzt sollen sie behoben werden. Gefahr für die Schüler bestehe trotzdem nicht.

Brandschutz für die Grundschule: Eine Außentreppe als Rettungsweg würde die Außenansicht des architektonisch wertvollen, denkmalgeschützten Gebäudes verschandeln. © Claudia Hübschmann

In diesem Jahr soll die Lommatzscher Grundschule einen besseren Brandschutz bekommen. Dies sagte Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Das Thema steht schon seit Jahren auf der Tagesordnung. Dass es mit der Umsetzung so lange dauere, hänge auch damit zusammen, dass neben der Planung auch Fördermittel beantragt werden müssten, so die Rathauschefin. Grundsätzlich vergingen drei Jahre von der Einstellung der Gelder in den Haushalt bis zum Umsetzen der Baumaßnahmen.

Die Brandschutzmängel waren bei einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Brandverhütungsschau aufgefallen. Kritisiert wurde, dass es keine zwei voneinander unabhängigen Rettungswege gibt. Die Schule hat zwar zwei Treppenhäuser, aber keine voneinander getrennten Fluchtwege, weil diese Aufgänge durch Flure miteinander verbunden sind. Im Falle eines Brandes könnte also Rauch in beide Treppenaufgänge gelangen.

Deshalb müssen jetzt Brandschutztüren eingebaut werden. Alternativ dazu wäre eine Außentreppe. Diese aber würde die Außenansicht des architektonisch wertvollen, denkmalgeschützten Gebäudes verschandeln. Wichtig ist, dass es im Falle eines Falles einen rauchfreien Rettungsweg gibt. Auf jeder der vier Etagen müssen jetzt vier Brandschutztüren eingebaut werden. Die Gesamtkosten werden auf 300 000 Euro geschätzt. Ohne Fördermittel sei das für die Stadt kaum zu stemmen, so die Amtschefin.

