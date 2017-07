Bessere Wege zu Löbaus bekanntester Villa Das Haus Schminke öffnet doch zum Tag der Sachsen. Damit Besucher es finden, muss aber noch einiges getan werden.

Idyllisch sieht der Sommer am Haus Schminke in Löbau aus. © Rafael Sampedro Idyllisch sieht der Sommer am Haus Schminke in Löbau aus.

Nicht so schön ist dagegen die Zufahrt zum Denkmal anzuschauen. Auch die Wegweiser für Besucher lassen zu wünschen übrig.

Löbau. Mit dem Haus Schminke hat Löbau ein Architektur-Juwel von Weltrang. Nun wäre fast die Chance vertan worden, es einem einmalig großen Publikum zu präsentieren. 250 000 Gäste erwartet Löbau zum Tag der Sachsen vom 1. bis 3. September. Ausgerechnet in diesen Tagen sollte das Haus Schminke geschlossen sein. Der Grund sind dringende Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade. Die von der Bundesregierung dafür bereitgestellten 103 000 Euro müssen noch in diesem Jahr abgerufen werden – sonst verfällt die Förderung.

Nun aber bläst der „Nudeldampfer“ frohe Kunde durchs Schiffshorn: Die Bauarbeiten haben sich verzögert. Deshalb beendet das Haus Schminke erst am 17. September vorzeitig die Saison. „Tag der Sachsen – Wir sind dabei!“ verkündet Julia Bojaryn von der Stiftung Haus Schminke glücklich. Für die besonderen Tage haben sich die Museums-Macher auch ganz besondere Aktionen ausgedacht. „Wir hoffen auf viele Besucher und wollen gerade auch solche Menschen begeistern, die sich bisher vielleicht noch nicht so für Architektur interessiert haben“, sagt Julia Bojaryn, „Wir alle sind tagtäglich von Architektur umgeben. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sehr Architektur ihre persönliche Sicht auf die Welt prägt, bis man es ihnen erklärt.“

Das Haus Schminke will das Interesse nicht mit Fach-Vorträgen wecken, sondern mit museumspädagogischem Geschick Wege weisen. Mit Geschichten über das Ehepaar Schminke, ihr fortschrittliches Gefühl für Wohnkultur, ihr Verhältnis zu dem Architekten Hans Scharoun, ihrem Haus und zum Geist ihrer Zeit. „Wenn wir die Geschichten hinter der Architektur erzählen, packen wir die Menschen. Das Haus spiegelt auch die Kombination von Geld und Innovationsglauben wider“, sagt Julia Bojaryn, „Status und Haltung des damaligen Unternehmertums hier.“

Zum Tag der Sachsen gibt es statt der sonst üblichen umfassenden Besichtigungstouren stündliche Kompakt-Führungen. „Das werden nette, sportliche Führungen“, sagt Julia Bojaryn, „etwas lockerer als sonst, damit wir auch wirklich jeden mitnehmen. Und am Ende wird jeder sagen: Mensch, das ist ein richtig tolles Haus!“ Zum Fest röstet das Haus Schminke auch zusammen mit der Görlitzer Kaffeerösterei Büttner frische Bohnen. Dazu gibt‘s Kuchen – mit frischem Obst von der eigenen Streuobstwiese. Die Besucher begeistern sich vielleicht auch für den hauseigenen Apfelsaft oder nehmen sich eins der exklusiven Fläschchen Schminke Apfelbrand mit. Bloß Nudeln wird es definitiv nicht in der ehemaligen Nudelfabrikanten-Villa geben. „Das überlassen wir den Imbissständen in der Stadt“, sagt Julia Bojaryn.

Wege zur Architektur zu weisen, das wünscht sich Haus Schminke auch von der Stadt. Das Haus ist von der Innenstadt zwar in ein paar Minuten fußläufig zu erreichen, aber: „Die Wegweisung zum Haus ist verbesserungswürdig. Wir sind deswegen auch schon im Gespräch mit dem Organisationsteam vom Tag der Sachsen.“ Eine ihrer Ideen ist, mit Kreide und Schablonen Wegweiser auf den Boden zu sprühen. Das geht schnell, ist günstig, verschwindet von selbst wieder und erregt vor allem hohe Aufmerksamkeit. Jedenfalls für den Tag der Sachsen eine optimale Lösung. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. „Wir hatten auch mal einen Infostand, den wir vielleicht noch mal in der Stadt aufstellen könnten, um uns schon dort präsentieren zu können“, sagt Julia Bojaryn. Aber auch dafür gebe es noch keinen Standplatz.

Gerade für die Zeit nach dem Tag der Sachsen hofft Julia Bojaryn auf mehr Hinweisschilder in der Stadt. Es gibt mehrere in unmittelbarer Nähe von Haus Schminke. Eines auf der August-Bebel-Straße und auf der Äußeren Bautzner Straße – das ist aber je nach Blickwinkel halb von Baumlaub verdeckt. Auch aus Fahrtrichtung Bautzen findet sich an der B 6 ein touristisches Hinweisschild. Auch der Straßenbelag der Kirschallee selbst ist kein Blickfang und weist nicht darauf hin, dass es hier zu einem wichtigen Baudenkmal geht.

Am liebsten wäre Julia Bojaryn ein großes Schild an der A 4. „Aber da ist der Platz begrenzt“, sagt sie. Wie sehr das Schild dieser Art auf der Bundesstraße 178 wirkt, hat sie schon erfahren: „Wir hatten wirklich Gäste, die aufgrund dieses Schildes abgefahren sind und uns besucht haben.“

Rund 8 000 Gäste begrüßt das Haus Schminke im Jahr. Aus ganz Europa, aus Singapur, Japan, den USA oder Hawaii. „Diese Gäste aus aller Welt kommen natürlich ganz gezielt zu uns“, sagt Julia Bojaryn. Schilder könnten noch für mehr kulturellen Beifang sorgen.

