Bessere Wege dank neuer Entwässerung Der Bürgersteig am alten Gasthof in Otzdorf ist wieder in einem guten Zustand. Auch andere Orte profitieren vom Kanalbau.

Beim Kommunaltag in Mai hatte Heinz Martin (l.) gemeinsam mit Landrat Matthias Damm Baustelle zur Ortsentwässerung in Otzdorf besichtigt. © DA-Archiv: André Braun

Lange war der Gehweg am alten Gasthof in Otzdorf dem Ortschaftsrat und den Anwohnern ein Dorn im Auge. Das ist nun anders, wie der Niederstriegiser Ortsvorsteher Steffen Zaspel sagte: „Der Abwasserzweckverband hat in diesem Bereich Leitungen verlegt und in diesem Zuge den Fußweg erneuert.“ Auch das alte Geländer sei nun weg. Zudem kündigte Zaspel den Erwerb von Land an. „Wir kaufen ein Flurstück am Gasthof, damit wir die Grundstücksgrenzen bereinigen können“, sagte Zaspel.

Der Erhalt des Fußweges stand, nicht zuletzt aufgrund seines bisherigen unzufriedenstellenden Zustandes, wiederholt zur Debatte. Ihn zu sperren, kam für die Mehrheit der Ortschaftsräte dennoch nicht infrage. Schließlich seinen es hauptsächlich Schulkinder, die ihn nutzen, um zur Bushaltestelle zu gelangen.

Nicht nur im Bereich des Gehweges seien die Arbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Obere Freiberger Mulde ein Segen gewesen. „Die Arbeiten an der Ortsentwässerung sind abgeschlossen worden. Bauabnahme war, mit leichter Terminverzögerung, am 28. Oktober“, sagte Ex-Ortsvorsteher Heinz Martin während der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Als Grund für den Zeitverzug nannte er unter anderem Probleme mit dem Grundwasserspiegel im Ort. „Es sind vier neue Pumpwerke entstanden: Drei manuelle und ein pneumatisches, mit dem das Wasser nach Littdorf gepumpt wird“, erläuterte Martin.

Der AZV muss üblicherweise nach Beendigung der Schachtarbeiten die Wege wieder herrichten. Weil die Straßen in Otzdorf nicht sonderlich breit sind, hatte die Stadt Roßwein Folgendes veranlasst: Die Straße bekommt über die gesamte Breite und Länge eine neue Deckschicht. „So sind nun alle Straßen in Otzdorf in einem prima Zustand“, sagte Heinz Martin.

Ähnliches gelte für den Ortsteil Littdorf, wie Steffen Zaspel ergänzte. „Wir können froh sein, dass Littdorf an die Ortsentwässerung angeschlossen wurde, auch wenn das bei den Bürgern zunächst etwas Unmut ausgelöst hat, weil sie sich an den Ausbaukosten beteiligen mussten“, sagte Zaspel.

