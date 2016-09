Bessere Verschlüsselung für De-Mail

Mal ehrlich, wieviel amtliche Briefe bzw. Geschäftspost hat denn ein Privatmensch? Meinerseits äußerst wenig. Und wenn ich mal was zu verschicken habe, dann sind es Originalbelege, da will ich mal wissen, wie ich diese mit De-Mail zum Empfänger bekomme. Wenn ich irgendwo ein Online-Konto bei irgendeiner Firma habe, dann gibt es auch immer ein Web-Portal, über welches ich mit diesen Firmen kommunizieren kann und auch Vertragsänderungen vornehmen kann. Hier hilft also auch keine De-Mail. Was soll das mit der De-Mail also? Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber eine wirklich sinnvolle Anwendung dafür habe ich noch nicht gefunden. Mal ganz davon abgesehen, das Hick-Hack von Anfang an um die Verschlüsselung war mehr als durchsichtig. Bis Brother hat hier seine Fratze gezeigt.