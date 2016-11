Bessere Übersicht für Radfahrer Der Kreis passt die Routen an. Die Planung kostet etwa 80 000 Euro, ist aber längst noch nicht abgeschlossen.

Radfahrer sollen eine bessere Übersicht über das Radwegnetz bekommen. © André Braun/Archiv

Bis Ende des kommenden Jahres wird das einheitliche touristische Radwegekonzept für den gesamten Landkreis fertig sein. Das kündigte der erste Beigeordnete Lothar Beier in Mittweida an. „Ich sage bewusst wird und nicht soll.“ Im Dezember 2015 hatte der Kreistag festgelegt, dass eine Übersicht anzufertigen ist, die sowohl den touristischen Radverkehr als auch den Alltagsradverkehr berücksichtigt. Aktuell gibt es drei Radwegkonzepte, die jeweils die Altkreise Döbeln, Freiberg und Mittweida betreffen.

Das Referat Wirtschaftsförderung habe einen entsprechenden Konzept-Entwurf bei der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Chemnitz eingereicht. Ziel sei, Geld über das Förderprogramm Regionalentwicklung, kurz FR-Regio, zu bekommen. Aktuell prüfe das Sächsische Innenministerium die Unterlagen. „Ich schätze, in der Woche vor Weihnachten gibt es eine Rückmeldung. Wir hoffen natürlich auf einen positiven Bescheid“, so Beier. Er sei optimistisch, denn er wüsste nicht, was gegen dieses Vorhaben sprechen sollte.

Bekommt die Kreisverwaltung grünes Licht, könne sie das Projekt in den darauffolgenden sechs bis acht Wochen ausschreiben. Dem schließen sich weitere Schritte in den unterschiedlichsten Behörden an: „Wenn ein bestätigtes Angebot vorliegt, können wir einen Fördermittelantrag bei der Landesdirektion stellen. Ist der genehmigt, geht es an die eigentliche Umsetzung“, erklärte Lothar Beier.

Es ist ein teures Vorhaben: „Wir gehen von Gesamtkosten in Höhe von rund 80 000 Euro aus“, sagte Beier. Regio-Projekte würden in der Regel zu 60 Prozent gefördert. Die Laufzeit des Projektes betrage mindestens ein Jahr. „Es sind umfangreiche Abstimmungen mit den Kommunen erforderlich“, so Beier.

Mit diesem Vorhaben will der Landkreis die drei verschiedenen Konzepte auf einen Nenner bringen. Dann können auch zwischenzeitlich neu hinzugekommene Abschnitte und Anschlüsse an überregionale Radwege erfasst werden. Nicht zuletzt ist solch ein Konzept eine Voraussetzung dafür, dass für Bauvorhaben Fördergeld beantragt werden kann. Kreisrat Kurt Härtel (FDP) meint, es werde auch langsam Zeit, um konkret zu werden: „In Sachen Radwegnetz sind wir in Mittelsachsen ein Entwicklungsland.“

Solch überregionale Radwege sind zum Beispiel der Muldentalradweg, der in Mittelsachsen von Colditz, über Döbeln, Roßwein und Nossen bis nach Freiberg führt, sowie die Obstlandroute. Letztgenannte wird separat vermarktet und geplant durch den Förderverein „Obstland“. Die Obstlandroute erstreckt sich über insgesamt rund 60 Kilometer durch die Regionen des sächsischen Obstanbaugebietes Ablaß/Dürrweitzschen/Leisnig/Sornzig, der Region Dahlener Heide/Wermsdorfer Wald, sowie des Muldentales an der Freiberger Mulde und der Vereinigten Mulde.

