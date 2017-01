Bessere Technik für den Winterdienst Die Gemeinde Kubschütz rüstet im Bauhof auf – und investiert 2017 auch in den Hochwasserschutz.

© Symbolfoto: dpa

Für gut 30 000 Euro stattet die Gemeinde Kubschütz jetzt ihren Bauhof besser aus. Mit einem Citroen Berlingo als Hausmeisterfahrzeug wird ein altes Auto, das nicht mehr durch den Tüv gekommen wäre, ersetzt. Außerdem bekommt der Multicar einen neuen Streuaufsatz. „Der hat mehr Ladevolumen als der alte“, erläuterte Hauptamtsleiterin Pia Klapper im Gemeinderat. So könne der Winterdienst in den Orten südlich der B 6 erledigt werden, ohne nachladen zu müssen. „Wir wollen unsere Technik Schritt für Schritt verbessern“, so Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos).

Auch im Entwurf des Haushaltsplans für dieses Jahr sind 18 000 Euro für neue Bauhoftechnik vorgesehen. Die größte Ausgabe schlägt 2017 mit 240 000 Euro für Arbeiten zum Hochwasserschutz unter der Brücke am Albrechtsbach in Kreckwitz zu Buche. 90 Prozent davon bekommt die Gemeinde gefördert. Ebenfalls mit Fördermitteln will sie dieses Jahr das Kubschützer Sportlerheim sanieren. (SZ/MSM)

