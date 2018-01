Gut zu wissen Bessere Sicht soll Unfälle verhindern Auf der neuen Umgehungsstraße von Mügeln gab es einige Zusammenstöße. Das soll sich künftig ändern.

An der Umgehungsstraße Mügeln wurde im Kreuzungsbereich Zeichaer Straße in Richtung Hohenwussen ein Erdwall abgetragen, um die Sicht zu verbessern. © André Braun

Mügeln/Hohenwussen. Seit der Verkehrsfreigabe vor vier Jahren gab es auf der neuen Umgehungsstraße von Mügeln schon mehrere Unfälle. Schwerpunkt ist die Kreuzung östlich von Mügeln, an der die Verbindungsstraße von Hohenwussen und die Zeichaer Straße auf die S 31 münden. „Innerhalb der ersten zweieinhalb Jahre haben sich an diesem Knoten vier Unfälle beim Geradeausfahren aus Richtung Hohenwussen, von der B 169 kommend, und weitere vier Unfälle beim Geradeausfahren aus Richtung Mügeln ereignet“, teilte das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (Lasuv) mit.

Auch nach der Sofortmaßnahme, dem Aufstellen von Tafeln mit den Verkehrszeichen „Gefahrenstelle“ und dem Zusatzzeichen „Unfallgefahr“ auf allen zuführenden Straßen, wurde dieser Bereich nicht wesentlich sicherer. Deshalb beschloss die Unfallkommission, dass die Böschung, weiter abgetragen werden soll. „Ziel ist es, die Sicht von der Zeichaer Straße in Richtung Norden (S 31 nach Oschatz) weiter zu verbessern und die Verkehrssicherheit am Knoten weiter zu erhöhen“, sagte die Pressesprecherin des Lasuv Isabel Siebert. Im Auftrag der Behörde begannen die Arbeiten Mitte Dezember. Die Erderhebung, die sich an der Westseite der S 31 in Richtung Oschatz befand, wurde mit Bagger und Planierraupe entfernt.

