Bessere Sicht an Unfall-Kreuzung gefordert Schon mehrfach hat es am Bahnübergang An der Jägermühle gekracht. Nützt der Spiegel nichts?

Vertreter der Stadt und der Polizei wollen beraten, wie der unbeschrankte Bahnübergang An der Jägermühle sicherer werden kann. Ende August hatte dort eine 60-jährige BMW-Fahrerin die herannahende Schmalspurbahn nicht gesehen und war mit ihrem Auto gegen den Zug geprallt. Im nächsten Unfallausschuss wird die Kreuzung deshalb Thema sein. Darüber informierte Baubürgermeister Jörg Müller im Stadtentwicklungsausschuss.

Stadtrat Wolfgang Jacobi (CDU), erklärte, dass seiner Meinung nach am Bahnübergang keine komplizierten technischen Einrichtungen nötig sind. Selbst der Spiegel nütze nichts. Das Problem sieht der Stadtrat woanders. Schon mehrfach hat er kritisiert, dass von Oberlößnitz kommend die Sicht auf die Schienen durch eine hohe Hecke verdeckt ist, die auf einem Grundstück links vor den Schienen steht. „Dort ist freizuschneiden“, fordert Jacobi.

Bereits 2013 kam es an der Schmalspurbahnkreuzung Weinbergstraße Lößnitzgrundstraße zu einem schweren Unfall. Damals war ein Reisebus unvermittelt in die Lok gefahren, obwohl auf dem Verkehrsspiegel vor dem Bahnübergang der herannahende Zug zu sehen war. Wie sich damals herausstellte, hatte der Busfahrer die Lößnitzgrundbahn übersehen. Seinerzeit war niemand verletzt worden. Auch im August dieses Jahres kam die Unfallverursacherin mit dem Schrecken davon. An ihrem Auto entstand jedoch hoher Schaden.

zur Startseite