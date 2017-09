Bessere Organisation der BRN gefordert

Rappelvolle Straßen zur BRN. © Sven Ellger

Aus der Anarchie geboren, ist die Bunte Republik Neustadt (BRN) in diesem Jahr im Verwaltungschaos versunken. Das Straßenbauamt hatte sich erstmals um die Genehmigungen für die Händler gekümmert. Das Ergebnis: Die Anmeldefrist war so knapp wie nie, die Bescheide kamen besonders spät, und es hagelte Ablehnungen. Die Stadtratsfraktionen von Linke und Grünen haben deshalb einen Antrag erarbeitet, um die Organisation des Stadtteilfestes zu verbessern. An diesem Mittwoch berät der Bauausschuss darüber.

Laut Antrag soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bis Ende Oktober in einem Bericht erklären, wie es zu den Schwierigkeiten kam. Außerdem soll das Sicherheitskonzept für das jährlich stattfindende Fest öffentlich gemacht werden. Linke und Grüne wollen, dass die Neustädter Ortsbeiräte ab kommendem Jahr schon im Januar über etwaige Besonderheiten aufgeklärt werden. Die Sitzung des Bauausschusses findet ab 16 Uhr im Plenarsaal des Neuen Rathauses statt. (SZ/sag)

