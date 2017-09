Bessere Förderung für Görlitzer Tanznachwuchs Bei den Landesmeisterschaften am Wochenende erntete der kleine TC Grün-Gold den Lohn für sein verstärktes Engagement.

Der Tanzclub Grün-Gold Görlitz ist mit zahlreichen Titeln von den sächsischen Landesmeisterschaften zurückgekehrt. Im Bild von links: Alina Jeschkowski, Jonatan Crocoll, Ronny Jeschke, Jenny Müller (Trainerin), Irina Kraft und Karl Gritzner. © Verein

Görlitz. Der Tanzclub Grün-Gold Görlitz ist mit zahlreichen Titeln von den sächsischen Landesmeisterschaften im Turniertanz am Wochenende zurückgekehrt. Vier Landesmeistertitel, vier Vizemeister sowie vier Bronzeplatzierungen bilden die überaus beachtliche Ausbeute für den kleinen Verein. Es ist auch Lohn der verstärkten Jugendarbeit. Im August erst hatte der Verein mit dem 37-jährigen Ronny Jeschke einen Beauftragten für den Nachwuchs ernannt. Jeschke ist selbst erst seit Kurzem beim Verein mit Tanzpartnerin Juliane Wittig erfolgreich im Turniergeschehen. In den wenigen Wochen seit seiner Ernennung bemühte er sich um bessere Trainingsbedingungen für die Nachwuchspaare sowie die Betreuung bei Turnieren.

Nun freute er sich besonders, dass seine Schützlinge gleich mit hervorragenden Ergebnissen in das Turniergeschehen einsteigen konnten und vordere Plätze belegten: Alina Jeschkowski und Jonatan Crocoll sowie Irina Kraft und Karl Gritzner wurden jeweils Vizemeister in ihren Startklassen.

Gerne möchte der Verein noch mehr Jugendliche aber auch „reifere Semester“ für den Tanzsport begeistern. Am 21. Oktober gibt es deshalb wieder einen Tag des Tanzes im Sportzentrum Flora in Rauschwalde, gemeinsam organisiert mit dem Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein. Der Eintritt ist frei. Tanzsport-Interessierte auch ohne Partner sind herzlich eingeladen. Neben Showdarbietungen und Vorstellung der Vereine soll eine Tanzpartnerbörse helfen, den Einstieg in eine der schönsten Sportarten zu finden. (SZ)

