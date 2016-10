Bessere Flugzeiten nach Amsterdam

Optimiert die Flugzeiten von Dresden nach Amsterdam: die Fluglinie KLM © KLM

Vom Dresdner Flughafen aus kann man schon seit Mai wieder nach Amsterdam fliegen. Jetzt gewinnt die Verbindung jedoch an Attraktivität. Wie der Flughafen am Dienstag mitteilte, starten mit Beginn des Winterflugplans am dem 30. Oktober Flüge der Fluglinie KLM künftig mittags statt abends.

Täglich außer samstags hebt dann um 11.20 Uhr eine Maschine ab. Ankunft ist um 12.50 Uhr. Damit erhöhen sich für Fernreisende die Anschlussmöglichkeiten am Drehkreuz Amsterdam-Schiphol. Auch für einen Städtetrip eignet sich die Verbindung jetzt besser, weil man einen halben Tag eher in der niederländischen Hauptstadt ankommt.

Die Rückflugzeiten ändern sich ebenfalls: Von Amsterdam aus geht täglich um 9.20 Uhr eine Maschine nach Dresden (Landung um 10.45 Uhr). Bisher geht dieser Flug am Nachmittag. (fsc)

zur Startseite