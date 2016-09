Besser lesen in Stolpen Die Bibliothek im Bürgerhaus ist fertig und wurde wieder eröffnet. Ein Ort mit besonderer Geschichte.

Neugierig schaut sich Eva Sauer um. „Schön ist sie geworden, die neue Bibliothek“, sagt sie. Die Stolpenerin war am Dienstagnachmittag die erste Leserin, die sich in der neuen Stadtbibliothek ihre Bücher ausgeliehen hat. Für sie ist es praktisch eine Rückkehr an einen bekannten Ort. Denn Eva Sauer hat vor dem Umbau selbst im neuen Bürgerhaus, Markt 26, dem ehemaligen Amtsgericht gewohnt. Sie kennt die Räume noch von früher und freut sich jetzt umso mehr, als sie sieht, wie schick alles geworden ist. Elke Rüthrich, die Leiterin der Bibliothek führt durch die neuen Räume. Sie ist froh, endlich den Umzug hinter sich gebracht zu haben. Für sie ist es der mittlerweile vierte. Ganz am Anfang war die Bibliothek in der Schlossstraße untergebracht, danach im Hinterhaus des Stadtgemeindezentrums und zuletzt im Vorderhaus. Elke Rüthrich freut sich jetzt auf viele Leser in den neuen Räumen.

Der Bereich für die Kinder ist hell und freundlich gestaltet. Kleine Sitzgruppen gibt es, damit die jungen Leser schon einmal in Ruhe in den Büchern ihrer Wahl schnuppern können. „Lesen ist ganz wichtig. Und wenn man nicht bei den Kleinen anfängt, wo dann?“, sagt sie. Deshalb freut sie sich auch über die vielen jungen Leser. Unter den 350 aktiven Lesern sind nur 109 Erwachsene, die Mehrheit sind Kinder und Jugendliche. Und um diese auch weiter für das Lesen zu begeistern, ist Elke Rüthrich zum Beispiel einmal im Monat mit ihren Bücherkisten auch in der Grundschule Langenwolmsdorf zu Gast, damit sich die Kinder ihre Lektüre ausleihen können. Das ist ein besonderer Service, den sie anbietet. Alle anderen Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen finden bei ihr in der Bibliothek in Stolpen statt.

Während auf der einen Seite die Kinderliteratur steht, können die Erwachsenen sich auf der anderen Seite ihre Bücher ausleihen. Krimis, historische Romane und auch mysteriöse Familiengeschichten gehen in Stolpen besonders gut. Dazu kommen noch CDs, Hörbücher, Filme, Spiele, Zeitschriften. Außerdem verfügt die Bibliothek über einen umfangreichen Bestand an Stolpener Geschichtslektüre. Aber auch Werke über Napoleon etwa stehen in den Regalen. Und das nicht von ungefähr. Denn Napoleon nächtigte bei seinem Durchmarsch in dem ehemaligen Amtsgericht von Stolpen.

Mit der Neueröffnung der Bibliothek ist ein weiterer Schritt bei der Gestaltung des Bürgerhauses vollzogen. Schon in Betrieb ist das neue Trauzimmer. Und auch der Rats- und Bürgersaal wurde bereits bei der Veranstaltung „Stolpen liest“ am Wochenende genutzt. „Wir denken, dass hier die Verbindung Bibliothek, Rats- und Bürgersaal sowie der schöne Innenhof in der Gesamtheit genutzt werden kann“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Auch die Stolpen-Information wird mit einziehen. Das Stadtmuseum befindet sich bereits in der Erdgeschoss. Die Stadtverwaltung dieses offener gestalten. Das allerdings ist erst fürs kommende Jahr geplant.

Der Zugang zur Bibo über den Eingang Kirchgasse. Öffnungszeiten Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr.

