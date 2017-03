Besser Gelbe Tonne als zerfetzte Säcke Seit zehn Jahren wird darüber geredet. Aber nur einige im Landkreis haben die Tonne. Alle anderen warten.

Zum Beispiel in der Bahnhofstraße am Donnerstag in Radebeul. Reihenwiese hat der starke Wind die Gelben Säcke in den Straßen der Stadt aufgerissen, bevor sie von den Mitarbeitern der Firma Nehlsen geholt werden konnten. © Norbert Millauer

Es reicht so ein kurzer Spätwintersturm aus, um wieder jede Menge Gelbe Säcke aufzureißen und die Straßen zu Müllhalden zu machen. Der Radebeuler Stadtrat Frank Sparbert: „Fast alle Bürger halten sich inzwischen daran, die Säcke wirklich erst am Abend vor der Abholung rauszustellen. Aber für Wetterunbilden sind die dünnen Säcke nun mal nicht geeignet.“ Da könnten sich die Männer von den Entsorgern noch so beeilen, was durch die Straße fliegt, sammeln sie nicht wieder ein.

Sparbert und noch mehrere Bürger meldeten sich am Donnerstagvormittag in der SZ-Redaktion und machten auf die Situation aufmerksam. Vor allem aber forderten sie, endlich die Gelbe Tonne im Kreis Meißen einzuführen.

Fakt ist: Seit mindestens zehn Jahren wird darüber geredet. Bereits 2008 verkündete Radebeuls Ordnungsamtsleiter Michael Karlshaus, dass die Bürger die Tonne bestellen könnten. In 250 Haushalten wurde damals eine Umfrage zum Bedarf für die Gelbe Tonne gestartet. Die Hälfte meldete sich, 78 Grundstücksbesitzer wollten sie damals, 49 nicht.

In Coswig war zwar gestern kein Abholtag, aber hier hätten die Bürger genau die gleichen Probleme mit dünnen Säcken und Wind, der diese zerreißt, sagt Ordnungsamtsleiter Olaf Lier. Es bleibe den Anwohnern ja gar nichts anderes übrig, als die Säcke abends rauszustellen, wenn ab morgens 6 Uhr abgeholt wird. Lier: „Das piept uns genauso an, dass die Säcke immer wieder aufreißen und der Müll umherfliegt.“

Richtig glücklich dagegen sind die Weinböhlaer. Hannes Zschippang, Ordnungsamtsleiter, sagt: „Wir haben die Gelbe Tonne seit etwa zehn Jahren und sind sehr zufrieden.“ Seines Wissens hätten alle Haushalte diese Tonne für das Entsorgen der mit dem Grünen Punkt versehenen Verpackungen.

Der Abfallzweckverband Oberes Elbtal (ZAOE), von dem viele denken, dass er für die Tonnen verantwortlich ist, verweist auf ein kompliziertes Vertragssystem. ZAOE-Geschäftsführer Raimund Otteni schreibt: „Im Verbandsgebiet ist zurzeit das DSD (Duales System Deutschland, besser bekannt als Grüner Punkt) federführend. Das DSD beauftragt die entsprechenden Entsorgungsunternehmen.“ Die Behälter sind Eigentum des vom DSD beauftragten Entsorgers.

Die ersten Abstimmungen zur Erfassungsart der Verpackungen erfolgten zwischen den ehemaligen Landkreisen und der DSD Anfang der 90er-Jahre. Der DSD war zu dieser Zeit eine gemeinnützige GmbH. Andere duale Systeme, die wesentlichen Änderungen der Abstimmungsvereinbarung ebenfalls zustimmen müssten, gab es damals nicht, so Otteni.

Die damaligen Landkreise haben in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden dem DSD mitgeteilt, ob die Leichtverpackungen mit Gelber Tonne oder mit dem Gelben Sack erfasst werden. Das ist auch der Grund, warum es in einigen Gebieten des Verbandes Gelbe Tonnen gibt und in anderen nicht. Dresden hat damals die Variante mit den Tonnen gewählt. In den zwischenzeitlich nach Dresden eingemeindeten Stadteilen werden die Verpackungen aber zum Teil ebenfalls über den Gelben Sack erfasst. Otteni: „Der Zweckverband fordert bereits seit Jahren vom DSD eine flächendeckende Bereitstellung von Gelben Tonnen. Der DSD hat aber bisher die flächendeckende Einführung der Gelben Tonne abgelehnt.“

In Weinböhla gibt es die Gelbe Tonne, weil das noch der alte Landkreis so bestellt habe, heißt es vom Zweckverband. In Radeburg war die Gelbe Tonne ein Versuchsprojekt, welches die Bürger gerne angenommen und für immer behalten haben.

Und in den Nachbarorten hat sich die Einstellung zu den Säcken auch gehörig gewandelt. Zwar ist von den Bereitstellern der Säcke nach eigenen Angaben immer wieder die Festigkeit der Säcke geprüft worden. Aber wie der Alltag beweist, halten sie heftigen Winden, wie sie immer öfter auftreten, nicht stand.

Viele Bürger fordern, wie in Dresden oder Weinböhla auch, die Tonne einzuführen. Der Radebeuler Stadtrat Uwe Wittich (Freie Wähler) hatte vor einem Jahr im Namen von Bürgern nachgefragt, wie das Säckereißproblem gelöst werden soll. Die Forderung der Bürger, so OB Bert Wendsche (parteilos), werde auch von der Stadt geteilt. Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann: Wir sind dran, möglicherweise auch einen neuen Entsorger zu suchen.

Zumindest in Aussicht stellt ZAOE-Geschäftsführer Otteni eine Änderung: Der Verband will mit dem DSD eine neue Abstimmungsvereinbarung (gültig ab 2018) treffen, da der DSD dieses Jahr das Einsammeln der Leichtverpackungen für die nächsten drei Jahre neu ausschreiben wird. Die Frage, wie dann ab 2018 das Sammelsystem für Verpackungen im Verbandsgebiet jedoch tatsächlich aussehen wird, könne jetzt nicht beantwortet werden. In diesem Monat gibt es dazu ein Gespräch mit Vertretern des DSD in Berlin.

