Besser als erwartet Döbelnerin überzeugt bei Jugend-Europa-Cup trotz problematischer Vorbereitung.

Absprung ins Becken mit Monoflosse. © Symbolbild/Steffen Unger

Beim Auftakt zum Jugend-Europa-Cup in Gliwice (Polen) gingen zwölf Nationen mit 300 Sportlern aus 49 Vereinen an den Start. Für den Döbelner Tauchsport war Josefine Neudorf-Blochwitz (AK 2001/2002) dabei. Nach dem Weltcup im Frühjahr in Italien war dies für die Döbelnerin der zweite internationale Auftritt in diesem Jahr.

Da die Vorbereitung durch eine Fußverletzung behindert wurde, war nicht klar, welche Leistungen möglich sind. Aber Josefine bewies bereits bei ihrem ersten Start, dass sie ein Wettkampftyp ist. Über die 50m Streckentauchen ohne Flasche ließ sie es gleich richtig krachen und steigerte ihre persönliche Bestzeit um eine Sekunde auf 20,71 s. Aufgrund dieses ersten guten Ergebnisses wusste sie, dass die Vorbereitung doch nicht so schlecht war, wie befürchtet. So bestätigte sie diese Leistung auch auf den anderen Strecken über 200m Flossenschwimmen und 100m Streckentauchen mit Flasche und den Plätzen zwölf und acht, beziehungsweise über 50 und 100m Flossenschwimmen, wo sie an ihre Bestzeiten heran schwamm. (DA/bautz)

zur Startseite