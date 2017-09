Besser als diese acht – sonst gute Nacht Das Ringen um den Titel „Kulturhauptstadt 2025“ hat begonnen. Womit die Mitbewerber von Dresden punkten wollen, um das Festjahr auszurichten, zeigt unsere Grafik.

Der Theaterplatz mit der Semperoper in Dresden punktet bestimmt bei der Jury. © dpa

Sie ist die größte Stadt, die Kulturhauptstadt Europas 2025 werden möchte. Dresen zählt 553 036 Einwohner. „Klar, wir strotzen vor architektonischen Kostbarkeiten, historischen Kunstschätzen und Kultureinrichtungen von Weltrang“, heißt es von den Organisatoren. „Und natürlich haben wir auch eine junge Kunstlandschaft, eine hippe Szenekultur und glanzvolle Feste.“ Die Konflikte in der Stadt wolle man aber nicht verschweigen. Deshalb sollen alle Dresdner in die Bewerbung einbezogen werden.

Am Donnerstag waren aber erst einmal die Konkurrenten dran: Dresden hatte die Mitbewerber in den Kulturpalast eingeladen, um sich zu beschnuppern. Es gehe um einen Wettbewerb der besten Ideen, wie Kultur in der Gesellschaft etabliert werden kann, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Bis 2019 will Dresden 1,8 Millionen Euro ausgeben. (SZ/sr)

