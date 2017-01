Besonnene Mütter, träge Justiz Ein 59-jähriger Dresdner fragt Frauen und Kinder immer wieder nach ihren Höschen. Nun droht ihm die Psychiatrie.

Eigentlich sollte man an dieser Stelle über Mütter berichten, die aufmerksam und besonnen reagiert haben, als ein 59-Jähriger sich an ihre Töchter herangemacht hatte. Denn Matthias S., der Angeklagte, hat ihnen schon genug Ärger eingebrockt. Der arbeitslose, schwer alkoholkranke Dresdner steht mal wieder vor dem Amtsgericht, weil er sein sexuelles Interesse an Unterwäsche nicht im Griff hat. 2006 hatte er am Amtsgericht Dresden zwei Jahre und vier Monate Haft erhalten, weil er eine 16-Jährige überfallen und gezwungen hatte, sich auszuziehen. Er saß im Gefängnis, stand unter Führungsaufsicht – doch Mitte 2015 soll er wieder schwach geworden sein. Nun muss er sich wegen versuchten sexuellen Missbrauchs und Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht verantworten.

Laut Anklage hat S. abends in der Nähe des Blauen Wunders eine 16-Jährige vor deren Haustür gefragt, ob sie ihm nicht ihre Unterwäsche zeige. Er würde ihr auch seine zeigen. Einen Monat später soll er im Großen Garten einem siebenjährigen Kind unter den Rock gefasst haben. Matthias S. bestreitet die Vorwürfe. Im ersten Fall habe er die Jugendliche nach dem Weg gefragt, weil er sich wegen einer Baustelle verlaufen habe. Im zweiten Fall habe er das Kind „weggestoßen“, da es seinen Hund, einen Wolfsschäferhund, angefasst habe.

Verteidiger Peter Holstein hatte Mühe, seinen Mandanten zu beruhigen. Trotz klarer Beweise war es daher nicht möglich, beiden Mädchen eine Vernehmung zu ersparen. Die Zeugen schildern die Taten völlig anders – mit auffälligen Parallelen. Die Jugendliche etwa sagte, S. habe sie unmittelbar nach ihrem Schlüpfer gefragt, nicht nach dem Weg. Eine Baustelle habe es dort auch nicht gegeben. Sie sei ins Haus gelaufen, habe ihrer Mutter davon erzählt, und die habe sofort die Polizei eingeschaltet.

Im Großen Garten habe S. sie und ihre Tochter verfolgt, sagte die 29-jährige Mutter. „Dann hat er mich gefragt, wie meine Unterwäsche aussieht. Ich sagte: ,Was geht Sie das an‘ und ging weiter“, sagte die Frau. Dann habe er ihrer Tochter zweimal unter den Rock an den Oberschenkel gefasst. Die Mutter folgte S., alarmierte die Polizei – er wurde gestellt, mit fast drei Promille.

S. saß bereits mehrfach wegen Sexualstraftaten im Gefängnis, schon 2006 hatte das Gericht ihn gewarnt, ihm drohe die Sicherungsverwahrung. Warum es eineinhalb Jahre bis zu diesem Prozess dauerte und S. auf freiem Fuß ist, bleibt Geheimnis der Justiz. Der Prozess wird fortgesetzt. Das Schöffengericht will nun von einem Gutachter prüfen lassen, ob S. schuldfähig ist und in die Psychiatrie muss. Selbst besonnene Mütter haben einiges zu ertragen.

