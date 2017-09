Besonderes Orchester Das Kinderorchester Radeberg lädt zu einem ganz besonderen Konzert aufs Schloss Klippenstein ein.

Auf Schloß Klippenstein erklingt ein besonderes Konzert. © Willem Darrelmann

Es dürfte das wohl ungewöhnlichste Orchester sein, das es im Raum Dresden gibt: das Kinderorchester Radeberg. An der Radeberger Musikschule Herrmann gegründet, sollen hier Kinder von klein auf lernen, im Ensemble zu spielen. Und das regelmäßig auch vor Publikum. Am Sonnabend wird dieses besondere Orchester ab 11 Uhr mit einem Familienkonzert auf Schloss Klippenstein zu erleben sein – und das wird dann auch gleich noch ein ganz besonderes Konzert werden. Ein doppeltes Jubiläumskonzert nämlich. Denn nicht „nur“ die Musikschule Herrmann begeht in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, sondern auch das Kinderorchester feiert, seinen fünften Geburtstag nämlich. Und das dann auch gleich noch mit einer musikalische Premiere! Denn auf Schloss Klippenstein wird das Stück „Die verlorene Melodie“ erstmals zu erleben sein. Die Geschichte des kleinen Clowns Domenico, der auf der Suche nach seiner Lieblingsmelodie ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Alle Interessenten sind willkommen, heißt es dazu. (SZ)

