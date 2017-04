Besonderes Konzert zum Jubiläum Der Klarinettist Achim Schäfer spielt im Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Das kommt nun der Freien Schule zugute.

Das Stabsmusikkorps steht normalerweise am roten Teppich, wenn ausländische Staatsgäste empfangen werden. Am Montag sind die Musiker in Schwepnitz zu Gast. © Bundeswehr

Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr hat eigentlich feste Aufgaben. Die Berufsmusiker und das Wachbataillon der Bundeswehr spielen die protokollarische Musik bei Empfängen des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin oder auch der Verteidigungsministerin. Sie stehen am roten Teppich, wenn ausländische Staatsgäste empfangen werden, sie haben Benefizauftritte für den Bau des Schlosses in Berlin und geben jedes Jahr ein Adventskonzert im Berliner Dom. Doch in diesem Jahr haben die 60 Musiker noch ein weiteres, besonderes Konzert in ihren engen Terminplan geschoben. Sie geben am kommenden Montag ein Benefizkonzert zum zehnten Geburtstags der Freien Schule in Schwepnitz.

Das Blasorchester kommt nicht zum ersten Mal in den Ort im Heidebogen und der Klarinettist Achim Schäfer hat an diesem Umstand einen nicht unwesentlichen Anteil. Der Berufsmusiker wohnt in Schwepnitz, engagiert sich im Trägerverein der Freien Schule und gehört zum Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Er stellte deshalb die Verbindung zwischen dem Klangkörper und der Schule her. „Ich hab die Vermittlung übernommen, und wir haben zusammen den Termin ausgekundschaftet“, sagt der Musiker. Er ist bereits seit der Wiedervereinigung Teil des Stabsmusikkorps, studierte vorher an der Musikhochschule in Dresden und spielte bereits vor 1990 zehn Jahre lang im Orchester in Kamenz. Der Klarinettist ist auch mit anderen Musikgruppen in der Region unterwegs und hilft in einigen Orchestern aus.

Der Dienst im Stabsmusikkorps in Potsdam nimmt allerdings den größten Teil seiner Zeit in Anspruch. „Ich hab im Verein gesagt, wir können es ja mal mit dem Orchester versuchen, und es hat gleich geklappt“, sagt Achim Schäfer. Die Schwepnitzer gewinnen dadurch nicht nur einen besonderen Programmhöhepunkt. Sie können das Geld, das durch den Kartenverkauf eingenommen wird, für die Freie Schule verwenden. Das Konzert in Schwepnitz ist ein Benefizkonzert.

Die Musiker werden einen Mix aus etlichen solistischen Auftritten, historischen Märschen und populärer Musik spielen. Das kommt auch bei anderen Konzerten gut an. Der besondere Aufführungsort wurde in die Überlegungen einbezogen. Die 60 Musiker werden ihr Konzert in der sanierten Turnhalle der Schule geben und den Nachhall mit spezieller Technik in den Griff bekommen. „Wir spielen nicht das erste Mal in einer solchen Halle“, sagt Achim Schäfer. „Auch wenn die Turnhalle für uns eigentlich relativ klein ist.“

Es gibt noch Karten für das Konzert des Stabsmusikkorps in Schwepnitz am Montag, 18 Uhr. Ein Ticket kostet 24,95 Euro. Kartentelefon: 035797 70417.

